В Бразилии заявили, что Мадуро поддерживают страны с тоталитарными правительствами

БОГОТА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пользуется преимущественно поддержкой стран, которые сами нарушают международное право. Такое мнение выразил в понедельник вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау, выступая на заседании Группы Лимы в столице Колумбии.

"Крупные спонсоры и сторонники венесуэльского режима - это страны с тоталитарными или авторитарными правительствами, которые также нарушают международное право", - сказал Моурау, слова которого транслировались на сайте администрации президента Колумбии.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.