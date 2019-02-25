В Бразилии заявили, что не предоставят США свою территорию для вторжения в Венесуэлу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 февраля. /ТАСС/. Бразилия не намерена предоставлять США свою территорию для реализации военной операции против правительства Венесуэлы. Об этом заявил в понедельник в интервью телеканалу Globo вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау, который находится в столице Колумбии на заседании Группы Лимы.

"Для этого требуется разрешение [Национального] конгресса [парламента Бразилии], правительство [Бразилии] не может сделать этого [без консультации с парламентом]. И большинство в правительстве против [использования бразильской территории американскими войсками]", - сказал Моурау, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам вице-президента Бразилии, правительство крупнейшей южноамериканской страны "сделает все возможное" для того, чтобы венесуэльский кризис был разрешен мирно, дипломатическими средствами.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.