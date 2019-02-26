Лидер КНДР поблагодарил жителей Вьетнама за теплый прием

ХАНОЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил жителей Вьетнама за теплый прием, оказанный ему во время прибытия в страну. Об этом сообщил во вторник заведующий канцелярией правительства Вьетнама Май Тиен Зун, который встречал северокорейсого руководителя на станции Донгданг (северная вьетнамская провинция Лангшон).

"Я проехал более 3 тыс. км до Вьетнама и хочу поблагодарить страну и жителей за теплый прием", - привел его слова журналистам вьетнамский представитель.

Ким Чен Ын в первой половине дня прибыл на бронепоезде во Вьетнам, затем на автомобиле преодолел 170 км до Ханоя, где завершаются последние приготовления ко второй встрече председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Первый в истории саммит прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. От второго саммита США - КНДР ожидают более определенных договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.