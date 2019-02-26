Ханой продолжает жить в обычном режиме накануне саммита США - КНДР

ХАНОЙ, 26 февраля. /ТАСС/. После приезда в Ханой лидера КНДР Ким Чен Ына, центральная часть вьетнамской столицы продолжает жить своей обычной жизнью. Особые меры безопасности сохраняются лишь в районе гостиницы Melia Hanoi, которая стала резиденцией северокорейского лидера.

Второй саммит США — КНДР. О чем будут говорить Трамп и Ким?

Как сообщает корреспондент ТАСС, в старейшем районе города Хуанкием, где расположены Большой театр, Дом приемов правительства и гостиница "Метрополь", ничто не напоминает о скором саммите КНДР и США. Ранее агентство Yonhap сообщало, что Ким Чен Ын и Дональд Трамп пообедают вместе до начала официальных переговоров.

В кассах Большого театра свободно продаются билеты на концерты 26-28 февраля. В обычном режиме работает и Дом приемов, который рассматривается в качестве возможного места проведения саммита. Как правило, там проходит большинство переговоров на высоком уровне. Кроме того, в этом месте состоялись несколько консультаций представителей Вашингтона и Пхеньяна при подготовке саммита. В Доме приемов расположены два больших зала для переговоров и комнаты для пресс-конференций.

Особых мер безопасности не заметно и вокруг еще одного возможного места для саммита - построенной в 1901 году столичной гостиницы "Метрополь". При этом сотрудники отеля отказываются от каких-либо комментариев.

Приемы в "Метрополе" устраивал еще французский генерал-губернатор Индокитая. На площади перед гостиницей проходили митинги революционных сил против колониального господства Франции. Из нее солдаты отправлялись на войну с США. "Метрополь" также посещала американская актриса Джейн Фонда, которая являлась сторонницей борьбы вьетнамцев за свою свободу и независимость. Певец Джон Байес однажды под гитару целую ночь пел в бомбоубежище гостиницы, когда над Ханоем летали американские штурмовики.

Между тем, как сообщили представители городских властей, в период с 26 февраля по 2 марта изменен маршрут движения общественного транспорта в районе Хуанкием.