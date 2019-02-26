Ким Чен Ын посетил посольство КНДР в Ханое и вернулся в отель

ХАНОЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник после посещения посольства КНДР в Ханое вернулся в отель Melia Hanoi, который служит ему резиденцией на время саммита. Как сообщает корреспондент ТАСС, кортеж покинул главный вход отеля.
Последние несколько десятков метров до гостиницы автомобиль лидера страны пешком сопровождали по обе стороны более десяти сотрудников северокорейской службы безопасности. Визит Ким Чен Ына в посольство КНДР продлился около часа.
Посольство КНДР размещено в старинном особняке в историческом центре вьетнамской столицы, построенном во времена французского колониального правления. По соседству находится здание, в котором на протяжении 25 лет располагался корпункт ТАСС в Ханое. В настоящее время там действует представительство ЮНЕСКО.
Вторая встреча между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом должна пройти 27-28 февраля в Ханое. Северокорейский лидер уже прибыл во вьетнамскую столицу и разместился в центре города в гостинице Melia Hanoi. Прибытие президента США ожидается позднее во вторник.