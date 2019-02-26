Ким Чен Ын посетил посольство КНДР в Ханое и вернулся в отель

ХАНОЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник после посещения посольства КНДР в Ханое вернулся в отель Melia Hanoi, который служит ему резиденцией на время саммита. Как сообщает корреспондент ТАСС, кортеж покинул главный вход отеля.

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Последние несколько десятков метров до гостиницы автомобиль лидера страны пешком сопровождали по обе стороны более десяти сотрудников северокорейской службы безопасности. Визит Ким Чен Ына в посольство КНДР продлился около часа.

Посольство КНДР размещено в старинном особняке в историческом центре вьетнамской столицы, построенном во времена французского колониального правления. По соседству находится здание, в котором на протяжении 25 лет располагался корпункт ТАСС в Ханое. В настоящее время там действует представительство ЮНЕСКО.

Вторая встреча между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом должна пройти 27-28 февраля в Ханое. Северокорейский лидер уже прибыл во вьетнамскую столицу и разместился в центре города в гостинице Melia Hanoi. Прибытие президента США ожидается позднее во вторник.