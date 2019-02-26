Экс-глава ЦРУ: доступ инспекторов на объекты КНДР стал бы важным итогом встречи в Ханое

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Договоренность о доступе инспекторов на некоторые ядерные объекты КНДР стала бы наиболее приемлемым для США результатом встречи президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое. Такое мнение высказал во вторник в интервью телекомпании MSNBC экс-директор ЦРУ Джон Бреннан.

"Ким Чен Ын не хочет сейчас отказываться от своего ядерного арсенала, но мы должны переиграть его в этой сложной партии, - заявил он. - Необходимо добиться от северокорейцев уступок, в частности данных о состоянии их ядерной программы и доступа международных инспекторов на их ядерные центры, но на это потребуется время".

"Доступ инспекторов на некоторые ядерные объекты - важный первый шаг, - подчеркнул он. - Это стало бы демонстрацией большей открытости со стороны Ким Чен Ына, но не стало бы доказательством того, что он намерен отказаться от ядерного оружия".

"Посмотрим, на какие уступки может пойти Ким Чен Ын и что он получит в обмен, - добавил экс-директор ЦРУ. - Добиться этого очень трудно". По его словам, США должны стремиться к "полному демонтажу северокорейского ядерного арсенала и к тому, чтобы лишить Пхеньян доступа к расщепляющимся материалам, а также к технологии создания баллистических ракет, угрожающих не только странам региона, но и континентальной части США".

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля. Первый в истории саммит руководителей двух стран состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Никакие конкретные сроки стороны не оговаривали, решив определить их на последующих переговорах.