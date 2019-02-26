Во Вьетнаме намерены сделать все для обеспечения успеха второго саммита США - КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Вьетнам "предпримет все усилия", для обеспечения успешного второго саммита США - КНДР. Об этом заявил в распространенном во вторник интервью американской телекомпании CNN премьер-министр страны Нгуен Суан Фук.

"Надо пожать друг другу руки ради мира на Земле, ради взаимосвязанного и развитого мира. Мы должны развиваться вместе и содействовать глобальной безопасности", - отметил он. По словам премьера, Вьетнам надеется не ограничиваться ролью страны-хозяйки встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына и подать пример преимуществ, которые приносят мир, примирение и рыночная либерализация.

Нгуен Суан Фук назвал уроки войны во Вьетнаме важным побудительным фактором в желании принять у себя вторую встречу в верхах. "Вьетнам делает все возможное, чтобы успешно организовать второй саммит США - КНДР в Ханое. Это исторический момент на пути к примирению и миротворчеству на Корейском полуострове. Для нас это значимое обязательство и ответственность", - добавил премьер.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Как ожидается, их вторая встреча на высшем уровне пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля.