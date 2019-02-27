Китай выступил против военного вмешательства в Венесуэле

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Китай выступает против военного вмешательства в Венесуэле и призывает международное сообщество содействовать стабильности в этой латиноамериканской стране. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Венесуэле, постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй.

"Мы против военного вмешательства, мы против гуманитарной помощи в политических целях, что создает нестабильность не только в Венесуэле, но и в соседних странах", - подчеркнул он.

"Китай внимательно следит за нынешней ситуацией в Вененсуэле и попытками правительстве Венесуэлы сохранить суверенитет и независимость, - заявил постпред КНР. - Решением венесуэльских проблем должен заниматься сам венесуэльский народ через диалог и консультации. Китай знает, что венесуэльское правительство проявляло сдержанность, пытаясь сохранить мир и безопасность в стране. Китай считает, что все страны должны придерживаться базовых принципов международного права, не вмешиваясь во внутренние дела Венесуэлы".