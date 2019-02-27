СМИ КНДР сообщили о подробностях прибытия Ким Чен Ына в Ханой на саммит КНДР - США

ПХЕНЬЯН, 27 февраля. /ТАСС/. Пресса КНДР рассказала о подробностях прибытия председателя Госсовета народной республики Ким Чен Ына в Ханой на "исторический саммит глав КНДР и США". Соответствующую статью опубликовало в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сопроводив ее большим количеством фотографий.

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В статье подробно описывается прибытие Ким Чен Ына во вторник на вокзал вьетнамской станции Донгданг. "Уважаемый высший руководитель вышел из поезда и тепло поздоровался с кадрами вьетнамской партии и правительства, приехавшими на встречу", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что лидер КНДР обратил внимание на большое количество людей, выстроившихся вдоль скоростного шоссе, ведущего в Ханой. "Вдоль дороги на протяжении нескольких сотен ли (в одном ли около 500 м - прим. ТАСС) от пограничной станции, куда прибыл спецпоезд, до Ханоя, где располагается отель, выстроились массы жителей Вьетнама в несколько шеренг и горячо приветствовали уважаемого высшего руководителя, размахивая флажками двух стран и букетами цветов", - отмечается в сообщении ЦТАК.

По информации агентства, по прибытии в Ханой Ким Чен Ын "выразил благодарность партии, правительству и народу Вьетнама за теплый прием и особое гостеприимство".

В Ханое в настоящее время все готово к встрече Ким Чен Ына и Трампа. От саммита лидеров США и КНДР ожидают договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.