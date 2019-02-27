"Желтые жилеты" соорудили из деревянных ящиков Эйфелеву башню

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. "Желтые жилеты" из департамента Вар решили необычным образом отметить 100 дней, прошедших с начала этого протестного движения в стране. Как сообщила газета Le Parisien , активисты соорудили рядом с городом Ле-Канне-де- Мор собственную Эйфелеву башню. Она изготовлена из 94-х деревянных поддонов и ящиков и возвышается на 11,7 м над расположенной рядом автострадой.

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Этот объект возвели рядом с пунктом оплаты проезда, где местные "желтые жилеты" с середины ноября проводят акции протеста. Помимо башни, активисты построили небольшую копию парижской Триумфальной арки. Материалом для нее послужили также ящики и поддоны.

Как заявил газете участник акций по имени Жан-Люк, "во Франции часто приходится слышать утверждения, что среди "желтых жилетов" немало погромщиков, поэтому мы и решили доказать, что мы, напротив, не погромщики, а созидатели". "Очень надеемся, что "желтые жилеты" в других регионах Франции также построят свои монументы", - добавил он.

Эйфелева башня - архитектурное сооружение, тесно связанное с борьбой простых французов за свои права. Она была построена к Всемирной выставке 1889 года на Марсовом поле в Париже в ознаменование столетия Великой французской революции 1789-1799 годов. Ее проектная начальная высота в 1 тыс. футов является отражением лозунга "Пусть тысячу лет живет французская революция!". В середине XX века после установки телеантенны она увеличилась на пару десятков метров и составляет теперь 324 м.