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Brexit

Чешский парламент принял закон на случай "жесткого" Вrexit

Закон предполагает, что в отношениях между Прагой и Лондоном до конца 2020 года ничего не изменится

ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) чешского парламента утвердил в среду подготовленный правительством закон на случай, если Великобритания покинет Евросоюз без соглашения с ним, сообщили ТАСС в пресс-службе высшего законодательного органа.

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"Сенат утвердил закон на случай "жесткого" варианта Brexit, - подчеркнули там. - Месяц назад его утвердила Палата депутатов (нижняя палата чешского парламента). Процесс прохождения документа через высший законодательный орган республики успешно завершен".

Закон предполагает, что в отношениях между Чехией и Великобританией до конца 2020 года ничего не изменится. До 31 декабря 2020 года, в установленный законом переходный период, подданным британской короны в республике будут обеспечены права граждан остальных государств - членов Евросоюза. В противном случае, после 29 марта 2019 года, когда Великобритания намерена покинуть ЕС, подданные королевства оказались бы в положении иностранцев из третьих стран в Чехии и не смогли бы легально работать без специальных разрешений, а также пользоваться социальными льготами, включая страховую медицину.

В Чехии, согласно данным МВД, проживают и ведут экономическую деятельность около 8 тыс. британских подданных. В Великобритании на постоянной основе находятся не менее 40 тыс. чехов.

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ЧехияВеликобританияBrexit
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