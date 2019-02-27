Тереза Мэй призвала к сдержанности Нью-Дели и Исламабад

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала к сдержанности власти Индии и Пакистана, отношениями между которыми резко обострились. Позицию официального Лондона глава правительства изложила, открывая в среду еженедельный раунд вопросов к премьеру со стороны депутатов Палаты общин британского парламента.

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"Великобритания глубоко обеспокоена возрастающей напряженностью между Индией и Пакистаном и настоятельно призывает к сдержанности обе стороны, чтобы избежать дальнейшего обострения. Мы находимся в регулярных контактах с обеими странами, призывая их к диалогу и дипломатическим решениям, чтобы обеспечить региональную стабильность", - сказала Мэй.

Премьер также сообщила, что Лондон тесно сотрудничает со своими международными партнерами, в том числе с Совбезом ООН "с целью деэскалации напряженности и тесного отслеживания развития событий с учетом последствий для британских подданных".