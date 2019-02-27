Трамп пошутил, что журналисты заплатили бы, чтобы послушать его беседу с Ким Чен Ыном

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пошутил, что журналисты готовы были бы заплатить за то, чтобы услышать, о чем он общался с лидером КНДР Ким Чен Ыном с глазу на глаз. Об этом он сказал за ужином с руководителем народно-демократической республики, передает корреспондент ТАСС из медиацентра в Ханое.

"Ах, если бы вы слышали этот диалог. Вы бы заплатили за этот диалог. Он был хорош", - смеясь, отметил Трамп. Ким Чен Ын в свою очередь также назвал состоявшуюся беседу "очень интересной".

Перед совместным ужином в расширенном составе, который в настоящее время продолжается в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole, лидеры двух стран провели встречу тет-а-тет. Основная часть переговоров второго саммита КНДР - США запланирована на 28 февраля.