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Второй саммит США — КНДР

Трамп пошутил, что журналисты заплатили бы, чтобы послушать его беседу с Ким Чен Ыном

Президент США отметил, что диалог с лидером КНДР "был хорош"

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пошутил, что журналисты готовы были бы заплатить за то, чтобы услышать, о чем он общался с лидером КНДР Ким Чен Ыном с глазу на глаз. Об этом он сказал за ужином с руководителем народно-демократической республики, передает корреспондент ТАСС из медиацентра в Ханое.

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"Ах, если бы вы слышали этот диалог. Вы бы заплатили за этот диалог. Он был хорош", - смеясь, отметил Трамп. Ким Чен Ын в свою очередь также назвал состоявшуюся беседу "очень интересной".

Перед совместным ужином в расширенном составе, который в настоящее время продолжается в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole, лидеры двух стран провели встречу тет-а-тет. Основная часть переговоров второго саммита КНДР - США запланирована на 28 февраля.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
Второй саммит США — КНДР
Трамп и Ким Чен Ын завершили в Ханое совместный ужин
Ужин продолжался около двух часов
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