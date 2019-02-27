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Эскалация индо-пакистанского конфликта

Генсек ООН готов оказать посредническую помощь Индии и Пакистану

Антониу Гутерриш следит за ситуацией и призывает обе стороны проявить сдержанность

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Генсек ООН Антониу Гутерриш готов предоставить посредническую помощь для урегулирования индийско-пакистанского конфликта, если это потребуется. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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"Вчера он [Гутерриш] пообщался по телефону с министром иностранных дел Пакистана по его инициативе. Он [Гутерриш] контактирует на разных уровнях с обеими сторонами", - информировал Дюжаррик. "Посланники генсека всегда доступны для работы с обеими сторонами в случае, если это потребуется", - добавил представитель Гутерриша.

"Генсек ООН внимательно и с большой обеспокоенностью следит за ситуацией и призывает обе стороны проявить сдержанность, чтобы сохранить мир и стабильность в регионе", - заверил Дюжаррик.

Теги
ИндияПакистанГутерриш, АнтониуЭскалация индо-пакистанского конфликта
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