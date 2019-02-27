В Ханое пройдет второй день саммита КНДР - США

ХАНОЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Во Ханое в четверг начинается второй день саммита КНДР - США. Накануне лидеры двух государств Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретились впервые с июня прошлого года.

Непродолжительная беседа тет-а-тет, предшествовавшая совместному ужину в расширенном составе, по словам президента США, была настолько хороша, что журналисты с готовностью бы заплатили, чтобы узнать о ее содержании.

В центре внимания второго дня саммита будет, в первую очередь, вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. В то же время в среду Трамп дал понять, что вопрос экономического развития КНДР - один из приоритетных. Президент США подчеркнул, что Пхеньян обладает безграничными экономическими возможностями, а Вашингтон готов помочь в реализации этого потенциала. На вопрос о возможности заключения мирного договора, призванного формально положить конец Корейской войне 1950-1953 гг., Трамп ответил уклончиво - "посмотрим".

Большой день

В ходе совместного с Ким Чен Ыном ужина Трамп сказал, что в четверг у них с лидером КНДР большой и важный день, поэтому трапеза может оказаться непродолжительной. Несмотря на это, лидеры в сопровождении приближенных провели за общим столом без малого два часа. Но президент США не лукавил, когда дал понять, что не собирается в первый день саммита засиживаться допоздна: по данным Белого дома, второй день саммита начнется в 09:00 по местному времени (05:00 мск) с двусторонней встречи лидеров с глазу на глаз.

Примерно через 45 минут к ним присоединятся члены делегаций двух стран, переговоры продолжатся в расширенном составе. По итогам, как сообщил Белый дом, Трамп и Ким Чен Ын примут участие в церемонии подписания совместных документов. После этого Трамп, как было и на прошлом саммите в Сингапуре, даст пресс-конференцию.

Никакой официальной информации о том, что будет делать Ким Чен Ын после завершения совместных с Трампом мероприятий, нет. Однако ранее северокорейская сторона объявила, что 1-2 марта он осуществит официальный дружественный визит во Вьетнам. Ожидается, что лидер КНДР встретится с вьетнамским руководством, а также посетит ряд ведущих сельскохозяйственных и промышленных объектов северной части Вьетнама.

Трамп надеется на "превосходную встречу"

Трамп направился в Ханой с достаточно оптимистичным настроем. Перед вылетом, общаясь с губернаторами штатов в Белом доме, он заявил, что ожидает превосходной встречи с Ким Чен Ыном. По словам президента, он открыто обсуждает с лидером КНДР вопросы, которые раньше никем не затрагивались. Свой позитивный настрой Трамп закрепил и в ходе первого дня саммита: весело перешучиваясь с Ким Чен Ыном, президент США назвал председателя ЦК Трудовой партии Кореи "великим лидером", выразив уверенность в том, что он сможет привести свою страну к превосходному будущему.

В Twitter Трамп выразил уверенность в том, что Ким Чен Ын сделает "правильный выбор" в пользу полного отказа от ядерного оружия. В этом случае, по словам президента США, экономика КНДР начнет резко набирать обороты. Он заметил также, что не торопится в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова и жестких сроков не ставит. Положительным моментом, по словам главы Белого дома, является уже то, что Пхеньян прекратил проводить ядерные и ракетные испытания.

При этом Трамп раз за разом подчеркивает, что санкции против КНДР пока остаются в силе. По его словам, он хотел бы их отменить, но для этого власти КНДР должны первыми пойти навстречу. Кроме того, президент США неоднократно говорил, что вопрос о выводе американских военнослужащих из Южной Кореи сейчас не стоит.

Денуклеаризация в обмен на светлое будущее

Как заявляют представители американской администрации, полная денуклеаризация КНДР - главная цель, которой Трамп стремится достичь, проводя встречи с Ким Чен Ыном. При этом, если саммит в Сингапуре позволил "растопить лед" в отношениях между двумя лидерами, то теперь глава Белого дома рассчитывает детально обсудить будущее, "которое может быть у Северной Кореи, если она выполнит свои обещания".

Речь идет, в частности, о том, что США и их партнеры будут готовы изучить способы стимулирования инвестиций, улучшения инфраструктуры и укрепления продовольственной безопасности КНДР. "Устойчивое экономическое развитие под руководством Ким Чен Ына лежит в основе видения президентом Трампом светлого будущего отношений США и КНДР", - указали в Белом доме.

Однако, как отметил госсекретарь Майкл Помпео, без отказа от ядерного оружия ни о каком ослаблении санкционного режима не может быть и речи, на компромиссы в этом вопросе США не пойдут. Если же Пхеньян откажется от полной денуклеаризации, то не сможет в дальнейшем торговать с другими странами и вообще развиваться, пригрозил он.

Тем не менее единого понимания того, как должен идти процесс денуклеаризации Корейского полуострова, у сторон по-прежнему нет.

Американские дипломаты, которые ведут переговоры с северокорейскими коллегами, рассказали газете The Washington Post, что хотели бы составить подробную дорожную карту для верифицируемой денуклеаризации, в то время как Пхеньян стремится освободиться от международных экономических санкций. Достижение взаимопонимания в этих вопросах и станет одной из задач саммита в Ханое, заявил журналистам представитель администрации Трампа.