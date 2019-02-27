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Экс-адвокат Трампа заявил, что не был в Чехии и не встречался там с представителями РФ

Ранее были обнародованы утверждения о том, что Майкл Коэн обсуждал в Праге предполагаемые контакты между окружением Трампа и Россией в ходе предвыборной кампании

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн вновь заявил, что никогда не был в Чехии и не встречался там с представителями России.

"Я никогда не был в Праге, никогда не был в Чехии", - сказал он под присягой во время слушаний в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей.

Утверждения о том, что Коэн посещал Прагу и обсуждал там предполагаемые контакты между окружением Трампа и Россией в ходе предвыборной кампании, ранее были обнародованы в так называемом досье, составленном бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом. Заказ на составление досье получила компания Fusion GPS, возглавляемая Гленном Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal, а само оно было опубликовано в интернет-издании BuzzFeed.

В декабре 2018 года Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым органам США. В связи с этим он предпринимает активные попытки представить себя в качестве жертвы, заявляя, что лишь выполнял распоряжения Трампа, в том числе противозаконные, на которого работал с 2007 года.

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СШАРоссияТрамп, Дональд
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