Экс-адвокат Трампа заявил, что не был в Чехии и не встречался там с представителями РФ

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн вновь заявил, что никогда не был в Чехии и не встречался там с представителями России.

"Я никогда не был в Праге, никогда не был в Чехии", - сказал он под присягой во время слушаний в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей.

Утверждения о том, что Коэн посещал Прагу и обсуждал там предполагаемые контакты между окружением Трампа и Россией в ходе предвыборной кампании, ранее были обнародованы в так называемом досье, составленном бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом. Заказ на составление досье получила компания Fusion GPS, возглавляемая Гленном Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal, а само оно было опубликовано в интернет-издании BuzzFeed.

В декабре 2018 года Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым органам США. В связи с этим он предпринимает активные попытки представить себя в качестве жертвы, заявляя, что лишь выполнял распоряжения Трампа, в том числе противозаконные, на которого работал с 2007 года.