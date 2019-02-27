Reuters: президент Бразилии встретится с Гуайдо 28 февраля

ТАСС, 28 февраля. Президент Бразилии Жаир Босонару запланировал на четверг "личную встречу" с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. Об этом заявил официальный представитель президента Отавио Рего Баррос, сообщает агентство Reuters .

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

По его данным, Гуайдо также встретится с главой МИД Бразилии Эрнесту Араужу.

В среду о возможных переговорах политиков сообщала газета Nacional.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.