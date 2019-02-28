Казахстан призвал Индию и Пакистан соблюдать нормы международного права

АСТАНА, 28 февраля. /ТАСС/. Казахстан выразил обеспокоенность обострением военно-политической ситуации между Индией и Пакистаном и призвал стороны к соблюдению норм международного права. Об этом говорится в заявлении МИД республики, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

Что происходит на границе Индии и Пакистана

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"Казахстан призывает стороны к максимальной сдержанности и соблюдению норм международного права в целях предотвращения дальнейшей эскалации ситуации, исходя, прежде всего, из фундаментальных интересов региональной и глобальной безопасности", - говорится в заявлении.

Астана считает, что только "открытый и конструктивный политико-дипломатический диалог между двумя странами является единственно эффективным и приемлемым путем выхода из текущего кризиса".

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение на колонну индийских военных, которое 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по военным объектам в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.