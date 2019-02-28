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Второй саммит США — КНДР

СМИ: Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили по телефону итоги саммита США - КНДР

Детали переговоров пока не приводятся

ТАСС, 28 февраля. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидером Республики Корея Мун Чжэ Ином обсудил итоги саммита США - КНДР. Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap.

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Согласно информации агентства, Трамп позвонил лидеру Южной Кореи с борта самолета, вылетевшего из Ханоя в Вашингтон. Детали переговоров пока не приводятся.

Ранее агентство сообщало, что в ходе телефонного разговора между Трампом и Мун Чжэ Ином может состояться обмен мнениями об итогах саммита, а также лидеры могут затронуть вопрос будущего сотрудничества Соединенных Штатов и Южной Кореи.

В Ханое на двухдневном саммите США и КНДР стороны отказались от подписания совместного документа, договорившись продолжить диалог. График мероприятий был существенно изменен.

Теги
СШАКНДРРеспублика КореяКим Чен ЫнТрамп, ДональдМун Чжэ ИнВторой саммит США — КНДР
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