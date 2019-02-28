The Washington Post считает итоги саммита США - КНДР дипломатическим провалом Трампа

"Для Трампа вызывающий удивление поворот событий [на саммите] стал дипломатическим провалом, поскольку он надеялся, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном приведет к ощутимому прогрессу в усилиях по денуклеаризации Северной Кореи", - пишет издание.

ТАСС, 28 февраля. Одна из ведущих американских газет The Washington Post охарактеризовала итоги завершившегося в четверг в Ханое второго саммита лидеров США и КНДР как "дипломатический провал" Дональда Трампа.

Как оно отмечает со ссылкой на американских официальных лиц, знакомых с ходом переговоров с КНДР, "представители администрации США усердно пытались в течение двух последних недель уговорить Пхеньян взять на себя конкретные обязательства [по денуклеаризации], однако добились небольшого прогресса - северокорейские переговорщики отказывались обсуждать детали, связанные со сроками [разоружения] и процессом верификации".

"По словам помощников Трампа в Белом доме, президент убежден в том, что Ким Чен Ына необходимо поставить перед выбором: дальнейшая изоляция или стремительный экономический рост страны в том случае, если он откажется от реализации ядерной программы, - продолжает The Washington Post. - Аналитики считают такую стратегию Трампа рискованной, учитывая то, что, как полагают официальные лица американской разведки, Ким Чен Ын вряд ли откажется от своего арсенала, который насчитывает от 20 до 65 ядерных боеголовок".

После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

По итогам первого саммита лидеров США и КНДР, прошедшего 12 июня 2018 года в Сингапуре, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Предполагалось, что в Ханое стороны обозначат конкретные шаги и сроки реализации достигнутых на той встрече договоренностей.