Politico: итоги саммита лишили Трампа козыря в борьбе за переизбрание в Белый дом

ТАСС, 28 февраля. Президент США Дональд Трамп покинул Вьетнам без ядерной сделки, которую надеялся заключить с лидером КНДР Ким Чен Ыном, что лишило его важного козыря в преддверии кампании по выборам в президенты 2020 году, пишет американская газета Politico .

"Это стало болезненным итогом поездки для президента, стремящегося к тому, чтобы одержать внешнеполитическую победу, с которой он пошел бы выборы 2020 года", - отметило издание.

"Обе стороны, похоже, были на пороге подписания соглашения, однако в последнюю минуту эти планы сорвались, - отмечает издание. - Неожиданно ситуация развернулась на 180 градусов на саммите, где, казалось, дело шло к заключению сделки, которую Трамп мог был охарактеризовать как "важнейшую победу". Это стало бы еще одной заготовкой к его предвыборным речам, с которыми он будет выступать на митингах по мере приближения президентской гонки 2020 года. Вместо этого Трамп оказался в ситуации, когда ему пришлось объяснять журналистам на пресс-конференции, почему обе стороны разъезжаются с пустыми руками".

Представители Белого дома, указывает Politico, после завершения переговоров подчеркивали, что обе стороны будут "продолжать разговаривать друг с другом". "Президент и госсекретарь Майк Помпео настаивали на том, что за последние два дня был достигнут значительный прогресс, - отмечает газета. - Помпео выразил надежду, что обе стороны снова установят контакт в предстоящие недели, однако Трамп подчеркнул, что он "не подписывался" на третью встречу".

После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

По итогам первого саммита лидеров США и КНДР, прошедшего 12 июня 2018 года в Сингапуре, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Предполагалось, что в Ханое стороны обозначат конкретные шаги и сроки реализации достигнутых на той встрече договоренностей.