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Второй саммит США — КНДР

В ЕС заявили, что прогресса по поднятым на саммите США - КНДР вопросам не достичь быстро

Представитель Евросоюза отметил, что "такие переговоры требуют времени"

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Прогресс по таким сложным вопросам, как ситуация вокруг Корейского полуострова, не достигается в одночасье. Об этом заявил в четверг корреспонденту ТАСС представитель ЕС, комментируя результаты саммита США - КНДР в Ханое.

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"Прогресс по таким сложным вопросам не достигается в одночасье. Такие переговоры требуют времени", - сказал он.

По его словам, "ЕС по-прежнему привержен достижению полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации, закрепленной в резолюциях Совета Безопасности ООН". "Евросоюз, будучи решительным сторонником международного режима ядерного нераспространения, по-прежнему готов содействовать и поддерживать дипломатическое направление в консультации с ключевыми партнерами", - добавил представитель ЕС.

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СШАКНДРВторой саммит США — КНДР
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