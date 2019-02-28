В ЕС заявили, что прогресса по поднятым на саммите США - КНДР вопросам не достичь быстро

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Прогресс по таким сложным вопросам, как ситуация вокруг Корейского полуострова, не достигается в одночасье. Об этом заявил в четверг корреспонденту ТАСС представитель ЕС, комментируя результаты саммита США - КНДР в Ханое.

"Прогресс по таким сложным вопросам не достигается в одночасье. Такие переговоры требуют времени", - сказал он.

По его словам, "ЕС по-прежнему привержен достижению полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации, закрепленной в резолюциях Совета Безопасности ООН". "Евросоюз, будучи решительным сторонником международного режима ядерного нераспространения, по-прежнему готов содействовать и поддерживать дипломатическое направление в консультации с ключевыми партнерами", - добавил представитель ЕС.