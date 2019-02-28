{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Второй саммит США — КНДР

Spiegel: саммит в Ханое обернулся для Трампа "горьким поражением"

Президент США надеялся на успешный исход встречи с лидером КНДР для укрепления внутриполитических позиций, считает издание

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хотел показать себя с лучшей стороны во время саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном и укрепить позиции во внутренней политике, однако потерпел поражение. Такое мнение высказано в статье немецкого Spiegel Online, которая опубликована в четверг.

На эту тему
Провал "Ханойской декларации". Как прошли переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына

"Дональд Трамп возлагал надежды на вторую встречу с Ким Чен Ыном. Он хотел успешного пиара, помощи в предвыборной борьбе [в США], может даже надеялся отвлечь внимание от внутриполитических проблем. Однако саммит в Ханое стал провалом и завершился преждевременно без существенного результата. Это горькое поражение для Трампа, который сам себя провозгласил специалистом по заключению сделок", - полагает обозреватель издания.

"Сначала денуклеаризация, затем мирный договор и в конце концов Нобелевская премия мира. Именно так представлял себе Дональд Трамп переговоры с Ким Чен Ыном. Теперь он оступился, так же, как и оступались его предшественники, над которыми он с удовольствием подшучивал", - добавляется в статье.

После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

По итогам первого саммита лидеров США и КНДР, прошедшего 12 июня 2018 года в Сингапуре, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Предполагалось, что в Ханое стороны обозначат конкретные шаги и сроки реализации достигнутых на той встрече договоренностей.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
Кризис в Сирии
Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Сирии
Читать полностью