Помпео надеется на снижение напряженности между Индией и Пакистаном

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг выразил надежду, что напряженность между Индией и Пакистаном удастся снизить "хотя бы на время" с целью избежать эскалации конфликта. Слова главы Госдепартамента приводит агентство Bloomberg . Он разговаривал с журналистами во время полета из Вьетнама на Филиппины.

"Я провел хороший разговор [с представителями обеих стран], и я надеюсь, что мы сможем снять напряженность там, по крайней мере на время", - отметил глава Госдепартамента.

"Вчера вечером я провел много времени за телефонными переговорами с лидерами обеих стран. Я проследил за тем, чтобы обмен информацией был эффективным, и призвал обе стороны не предпринимать никаких действий, которые могли бы обострить и значительно увеличить риски [эскалации конфликта]", - подчеркнул Помпео.

Причиной нынешней напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир на колонну индийских военных, в результате которого погибли 45 человек. Ответственность за вылазку взяли на себя боевики "Джаиш-е-Мухаммад". Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира, в среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, - остается напряженной уже многие годы. Территория древнего княжества Кашмир - предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля.

В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти заявления.