Лондон надеется, что переговоры США и КНДР станут основой для денуклеаризации Пхеньяна

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. МИД Великобритании выразил надежду, что переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном станут основой для достижения прогресса по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в заявлении Форин оффиса, распространенном по итогам завершившегося в четверг во Вьетнаме саммита КНДР и США.

"Мы надеемся, что переговоры между президентом [Дональдом] Трампом и Ким Чен Ыном станут основой для прогресса. Очевидно, что предстоит сделать больше, и мы приветствуем приверженность США продолжению переговоров", - отмечается в коммюнике.

"Мы призываем Северную Корею участвовать в этом процессе и сделать конкретные шаги на пути к полной, подлежащей проверке и необратимой денуклеаризации. Будучи постоянным членом СБ ООН, обладающим в регионе тесными партнерскими отношениями и широкими интересами в области экономики и безопасности, Великобритания считает важным, чтобы проблемы на Корейском полуострове разрешались мирным способом", - отметили в британском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы продолжим поддерживать Соединенные Штаты в их усилиях по достижению результата на переговорах и призываем Ким Чен Ына поставить приоритетом благополучие его народа над разработкой и сохранением его незаконных ядерных программ и программ в области баллистических ракет", - отмечается в коммюнике.

Во вьетнамской столице в четверг завершился двухдневный саммит США и КНДР. Стороны отказались от подписания совместного документа, но договорились продолжить диалог. График мероприятий второго дня саммита был существенно сокращен.