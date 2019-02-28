СМИ: французские власти запретили манифестации "желтых жилетов" в центре Ренна 2 марта

Соответствующее распоряжение издала префект региона Бретань Мишель Кирри в связи с ростом насилия и беспорядками в ходе субботних демонстраций "желтых жилетов". По словам префекта, во время протестов "на улицы города регулярно выходят люди с оружием в руках, многие из них ищут повод для столкновений с полицией". "Их единственная цель - устраивать погромы, нападать на полицию", - отметила Кирри.

Она напомнила, что за время протестов "желтых жилетов" во французских регионах, в том числе в Бретани, пострадали около 1300 сотрудников полиции. При этом префект отметила, что "полиция показывает образцовый профессионализм" во время манифестаций. "Это движение, сопровождающееся насилием, продолжается очень долго: жители и коммерсанты уже устали от этого. В городе должен быть восстановлен порядок, поэтому я считаю важным и в дальнейшем запрещать эти манифестации", - сказала префект Бретани.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября 2018 года в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направленными против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью. Протестные акции зачастую сопровождаются беспорядками, вандализмом и грабежами со стороны агрессивно настроенных манифестантов.

Шестнадцатая волна манифестаций "желтых жилетов" ожидается 2 марта во многих крупных городах Франции.