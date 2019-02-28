В Конгрессе заявили о недоверии Ким Чен Ына к США из-за нарушения обязательств Вашингтоном

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын не доверяет Соединенным Штатам в связи с тем, что они в прошлом нарушали свои обязательства и вели войны ради смены режимов. Такое мнение выразила в четверг в Twitter член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (демократ от штата Гавайи).

"США всегда должны быть готовы встретиться с нашими противниками для достижения мира, но наша история войн ради смены режимов и нарушений соглашений подрывает наш авторитет. Вот почему Ким [Чен Ын] не доверяет нам", - считает законодатель.

После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, лидеры США и КНДР не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

По итогам первого саммита США - КНДР, прошедшего 12 июня 2018 года в Сингапуре, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Предполагалось, что в Ханое стороны обозначат конкретные шаги и сроки реализации достигнутых на той встрече договоренностей.