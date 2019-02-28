Трамп заявил Синдзо Абэ и Мун Чжэ Ину, что продолжит вести переговоры с КНДР

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в четверг во время телефонных переговоров с японским премьером Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что Соединенные Штаты продолжат вести переговоры с северокорейскими властями. Об этом сообщила пресс-секретарь главы вашингтонской администрации Сара Сандерс, слова которой передает пресс-пул Белого дома.

Трамп поговорил с каждым из лидеров отдельно и рассказал своим собеседникам о встрече с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и подчеркнул, что Вашингтон "продолжит переговоры" с северокорейскими властями.

Американский президент подчеркнул, что США продолжат "тесно координировать усилия" с Японией и Республикой Корея. По словам Сандерс, он поговорил с каждым из лидеров по 10-15 минут.

После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

По итогам первого саммита лидеров США и КНДР, прошедшего 12 июня 2018 года в Сингапуре, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Предполагалось, что в Ханое стороны обозначат конкретные шаги и сроки реализации достигнутых на той встрече договоренностей.