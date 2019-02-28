Кто вышел победителем саммита США — КНДР? Вьетнам

Ханой не случайно был выбран в качестве места для проведения саммита. Вьетнам и КНДР имеют много общего: обе страны причисляли к коммунистическим диктатурам, обе сражались против американцев — в годы Корейской (1950–1953) и Вьетнамской войны (1964–1975). Однако Ханой в 1980-х провел либерализацию рынка и смог нормализовать отношения со своим бывшим врагом, наладить прочные торгово-экономические связи. Это принесло стране процветание: ВВП на душу населения увеличился в десять раз и сейчас составляет более $2,3 тыс., экономика растет со скоростью 7% в год.

Второй саммит США — КНДР закончился ничем: Дональд Трамп и Ким Чен Ын не подписали никаких совместных документов и досрочно покинули место проведения встречи. Северокорейская сторона требовала отмены санкций в обмен на денуклиаризацию, но американцев такая сделка не устроила — и на этом переговоры пришлось прервать. Единственным победителем из сложившейся ситуации вышел Вьетнам — страна — хозяйка саммита, которая продолжает укреплять свои позиции в региональной политике и на международной арене.

Именно такую модель развития американцы, по-видимому, надеялись "продать" Ким Чен Ыну, пригласив его во Вьетнам. Майк Помпео, обращаясь к лидеру КНДР, говорил: "Ваша страна может повторить этот путь. Он ваш, если вы воспользуетесь моментом". Дональд Трамп повторил этот тезис на переговорах с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, сказав: "Ваша страна — это пример того, что может случиться благодаря правильному мышлению".

Столь высокая оценка со стороны американцев — как раз то, чего добивался Ханой от этого саммита. "Для Вьетнама саммит предоставляет престиж на международной арене и возможность произвести положительное впечатление на президента США, чья непредсказуемость беспокоит вьетнамцев, — писал Foreign Policy. — Сегодня, как никогда раньше, Ханой выглядит надежным членом международного сообщества".

Нейтралитет, балансирование и китайский фактор

В преддверии переговоров американцы давили на то, что "Вьетнам становится все более близким другом и партнером США", разделяет "спектр стратегических интересов и общее стремление к продвижению мира, безопасности, свободы и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе".

Реальное положение вещей чуть более сложное. Ханой, как и другие игроки среднего уровня в Юго-Восточной Азии, вынужден балансировать между двумя сверхдержавами — США и Китаем. Вьетнам проводит разнонаправленную внешнюю политику, поддерживает нейтралитет и стратегическую автономию. В частности, это проявляется в том, что крупнейший военно-технический партнер Ханоя — это Россия, главный инвестор — Япония, а в торговле доминируют связи с Китаем. США же в последнее время воспринимаются вьетнамцами как противовес растущему влиянию Пекина, в том числе усилению его территориальных претензий и военной активности в Южно-Китайском море.

Поэтому The Wall Street Journal пишет, что, выступив в качестве хозяина переговоров Трампа и Ким Чен Ына, Вьетнам получил шанс усилить свои позиции в глазах иностранных партнеров, "чтобы противостоять растущему региональному влиянию своего большого северного соседа, Китая". Вступить в прямую конфронтацию с Пекином вьетнамцы не могут, указывает в свою очередь гонконгская газета Hong Kong Economic Journal. Но, проведя у себя саммит США — КНДР, Ханой посылает Пекину "тонкий намек, что в стратегическом плане он имеет поддержку Вашингтона".

Экономика и туризм

Саммиты, подобные встрече Трампа и Ким Чен Ына, — это затратные мероприятия. Первые переговоры США — КНДР обошлись Сингапуру в $15 млн. При этом, по некоторым оценкам, примерно треть этой суммы удалось "отбить" сразу же за счет пребывания журналистов, а еще $524 млн должны были прибыть в сингапурскую казну благодаря возросшей популярности местных гостиниц, достопримечательностей и пр.