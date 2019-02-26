Помпео высоко оценил вклад Вьетнама в организацию саммита КНДР — США

ХАНОЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео дал высокую оценку усилиям правительства Вьетнама по подготовке второго саммита между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он сам заявил во вторник на встрече с вице-премьером и главой МИД Вьетнама Фам Бинь Минем, передает корреспондент ТАСС из медиацентра саммита КНДР — США в Ханое.

О чем будут говорить Трамп и Ким?

Второй саммит США — КНДР. О чем будут говорить Трамп и Ким?

"Вьетнам становится все более близким другом и партнером США. Мы разделяем спектр стратегических интересов и общее стремление к продвижению мира, безопасности, свободы и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметил Помпео.

Фам Бинь Минь выразил уверенность, что саммит КНДР-США пройдет успешно и внесет весомый вклад в решение ядерной проблемы Корейского полуострова.

В настоящее время президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын уже прибыли в Ханой, где завершаются последние приготовления к их встрече, которая должна пройти 27-28 февраля.