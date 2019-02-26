Деликатесы Ханоя. Бургеры "Негодник Дональд" с русским соусом и "Вкусняшка Ким" с кимчи

ХАНОЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Закусочная во вьетнамской столице представила тематические бургеры "Негодник Дональд" (Durty Donald) с русским соусом и "Вкусняшка Ким Чен Ням" (Kim Jong Yum) в честь предстоящего саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает во вторник корреспондент ТАСС с места событий.

"Масштаб саммита поражает, он объединяет США и КНДР и является одним из наиболее важных в ближайшие годы. Подумали, что было бы глупо сидеть и ничего не делать, и где-то две недели назад решили повеселиться, приготовив особые блюда к саммиту", - рассказал ТАСС генеральный менеджер закусочной Durty Bird ("Грязная пташка") в центре Ханоя Грег Кларк.

"Негодник Дональд" состоит из чисто американских ингредиентов - двух говяжьих котлет, двойной порции сыра и бекона, а также хрустящих соленых огурчиков, так как в Америке это очень популярно", - сказал он. "Что касается соуса, то тут мы решили похулиганить и заправили его русским соусом из-за всех этих связей Трампа с Россией. Сверху мы присыпали его хрустящими желтыми крипсами из курятины, которые олицетворяют яркую прическу президента", - добавил Кларк.

"Вкусняшка Ким Чен Ням" основан на корейских ингредиентах. Соус сделан из кимчи и кхочжуджан (традиционная корейская соевая паста - прим. ТАСС) с майонезом. Там также свиная котлета, чеддер и зажаренные, хрустящие кусочки кимчи. Надеемся, что он очень понравится корейцам, так как они вряд ли когда-либо пробовали такое", - рассказал автор рецепта, добавив, что сверху бургер украшен кольцами обжаренного лука.

Говяжий "Негодник Дональд" обойдется в 200 тыс. донгов (около $8,5), что немного дороже свиного "Вкусняшки Кима" - его цена составила 150 тыс. донгов ($6,5).

Монетизация саммита

На улицах Ханоя можно увидеть разнообразные товары и услуги с символикой встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа. На барной улице Чанву появилось специальное крафтовое пиво со вкусом традиционной острой корейской капусты - кимчи. Пивовары назвали напиток "Ким Чен Эль".

В то же время в баре неподалеку любой желающий может заказать новый коктейль Make World Great Again ("Сделаем мир снова великим"). Среди его ингредиентов традиционная корейская водка - соджу, американский виски, а также ананасовый сок с добавлением ванильного сиропа.

На местных рынках на днях появились футболки с портретами Ким Чен Ына и Трампа. По словам хозяев магазинов, стоимость одной майки составляет около $5, ежедневно продается не менее 500 штук. Кроме того, одна из вьетнамских турфирм предлагает специальные туры с посещением Пхеньяна и Вашингтона со скидками, которые могут достигать $250.