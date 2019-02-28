СМИ: КНДР и США договорились продолжить переговоры о "значительном улучшении отношений"

ПХЕНЬЯН, 1 марта. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп на саммите в Ханое достигли договоренности продолжить обсуждать "значительное улучшение двусторонних отношений". Об этом сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидеры двух стран охарактеризовали итоги встречи на высшем уровне в Ханое как "хороший шанс для углубления взаимного доверия и улучшения отношений". По информации ЦТАК, Ким Чен Ын и Дональд Трамп договорились провести еще одну встречу для продолжения продуктивных переговоров.

При этом агентство не упоминает тот факт, что саммит в Ханое завершился без подписания совместной декларации между КНДР и США, как это было запланировано регламентом встречи. После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

На пресс-конференции по итогам саммита Трамп заявил, что северокорейская сторона хотела добиться отмены всех санкций в обмен на ликвидацию ядерного объекта в Йонбене, но США такая ситуация не устроила. В свою очередь министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо на брифинге для узкого круга журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, подчеркнул, что Пхеньян на переговорах предложил лишь частичную отмену санкций, а не полную, как утверждал президент США.

По итогам первого саммита лидеров США и КНДР, прошедшего 12 июня 2018 года в Сингапуре, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Предполагалось, что в Ханое стороны обозначат конкретные шаги и сроки реализации достигнутых на той встрече договоренностей.