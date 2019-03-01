Эксперт: США и КНДР не хватило взаимного доверия для заключения соглашения в Ханое

ШАНХАЙ, 1 марта. /ТАСС/. Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к соглашению на саммите в Ханое из-за недостатка взаимного доверия, камнем преткновения стал вопрос снятия санкций, и стороны проявили неготовность идти на уступки, потребовав высокую цену за достижение договоренности. Об этом сообщает в пятницу шанхайский информационный портал "Пэнпай", приводя мнение эксперта Фань Цзишэ из Института изучения США при Академии общественных наук Китая.

"Вероятно, обе стороны проявили слишком большой оптимизм относительно заключения соглашения на саммите, однако США и КНДР по-прежнему недостает взаимного доверия, что значительно осложнило достижение прорыва по денуклеаризации, снятию санкций и другим вопросам", - полагает эксперт. По его мнению, основные противоречия у Дональда Трампа и Ким Чен Ына возникли вокруг вопроса о снятии санкций против КНДР, особенно тех, которые были введены в соответствии с резолюциями СБ ООН.

Эксперт обратил внимание и на то, что подготовка к самому саммиту шла не совсем по обычному пути. Многие вопросы, убежден Фань Цзишэ, были вынесены на саммит без предварительной проработки на рабочем уровне и оставлены для разрешения самим лидерам, которые в итоге не смогли договориться, поскольку оба заняли твердую позицию по формуле "все или ничего". На жесткую позицию Трампа, по мнению китайского эксперта, повлияло и давление на него со стороны политических кругов в Вашингтоне.

"Сложно сказать, как будут развиваться переговоры между США и КНДР. Однако, нельзя исключать и возможности их возобновления", - резюмировал эксперт.

После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог. По итогам саммита Трамп заявил, что Пхеньян хотел добиться отмены всех санкций в обмен на ликвидацию ядерного объекта в Йонбене, но США такая ситуация не устроила.