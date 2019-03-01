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Второй саммит США — КНДР

Эксперт: США и КНДР не хватило взаимного доверия для заключения соглашения в Ханое

Возможности возобновления переговоров исключать нельзя, отметил Фань Цзишэ из Института изучения США при Академии общественных наук Китая

ШАНХАЙ, 1 марта. /ТАСС/. Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к соглашению на саммите в Ханое из-за недостатка взаимного доверия, камнем преткновения стал вопрос снятия санкций, и стороны проявили неготовность идти на уступки, потребовав высокую цену за достижение договоренности. Об этом сообщает в пятницу шанхайский информационный портал "Пэнпай", приводя мнение эксперта Фань Цзишэ из Института изучения США при Академии общественных наук Китая.

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"Вероятно, обе стороны проявили слишком большой оптимизм относительно заключения соглашения на саммите, однако США и КНДР по-прежнему недостает взаимного доверия, что значительно осложнило достижение прорыва по денуклеаризации, снятию санкций и другим вопросам", - полагает эксперт. По его мнению, основные противоречия у Дональда Трампа и Ким Чен Ына возникли вокруг вопроса о снятии санкций против КНДР, особенно тех, которые были введены в соответствии с резолюциями СБ ООН.

Эксперт обратил внимание и на то, что подготовка к самому саммиту шла не совсем по обычному пути. Многие вопросы, убежден Фань Цзишэ, были вынесены на саммит без предварительной проработки на рабочем уровне и оставлены для разрешения самим лидерам, которые в итоге не смогли договориться, поскольку оба заняли твердую позицию по формуле "все или ничего". На жесткую позицию Трампа, по мнению китайского эксперта, повлияло и давление на него со стороны политических кругов в Вашингтоне.

"Сложно сказать, как будут развиваться переговоры между США и КНДР. Однако, нельзя исключать и возможности их возобновления", - резюмировал эксперт.

После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог. По итогам саммита Трамп заявил, что Пхеньян хотел добиться отмены всех санкций в обмен на ликвидацию ядерного объекта в Йонбене, но США такая ситуация не устроила.

Теги
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