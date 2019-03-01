Без прорывов. Саммит США и КНДР досрочно завершился в Ханое на фоне саботажа в Вашингтоне

Ни триумфа, ни провала. Именно так, судя по имеющейся в настоящее время предварительной информации, характеризуется исход второй в истории встречи на высшем уровне между США и КНДР. Этот саммит досрочно завершился в четверг в Ханое без достижения президентом США Дональдом Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном договоренности и подписания сторонами совместного документа, которое анонсировалось накануне Белым домом. Позиции сторон По версии Трампа, Северная Корея настаивала на отмене ранее введенных в отношении нее санкций "по существу <...> во всей [их] полноте", будучи готовой ликвидировать "крупную часть" своей ядерной программы, включая комплекс в Йонбене, но не всю ее.

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"Они [КНДР] были готовы отдать нам [определенные] районы [ядерные объекты], однако не те, которые мы хотели", - признал Трамп. Он уточнил, что речь идет, в частности, о втором предположительно имеющемся у КНДР предприятии по обогащению урана. В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что разногласия сохранились и по другим аспектам возможного процесса денуклеаризации. Имеются в виду в первую очередь средства доставки, то есть ракетный арсенал КНДР, ядерные боезаряды и декларация о полных масштабах атомной программы Пхеньяна, подчеркнул глава американской дипломатии. Критика со стороны прессы Средства массовой информации США откликнулись на итоги совещания в столице Вьетнама в основном критикой и кричащими заголовками. Отдельные - с почти неприкрытым злорадством. Флагман американской журналистики - газета The New York Times - упоминает "провалившиеся переговоры". Ее главный конкурент - The Washington Post - выражает мнение, что "Трамп покинул саммит с пустыми руками". Интернет-портал Axios пишет об "Ошеломительной концовке: провале саммита". При этом телекомпания CNN едва ли не всю среду, первый день саммита в Ханое, заполняла эфир совершенно другой темой - разоблачительным выступлением в Палате представителей Конгресса США бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна. Оппозиция интригует Слушания с участием Коэна были организованы Демократической партией США, которая по итогам промежуточных выборов в ноябре 2018 года взяла под свой контроль нижнюю палату Конгресса.

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Демократы без зазрения совести назначили эти открытые слушания, призванные существенно осложнить жизнь республиканцу Трампу, на то же самое время, когда тот предпринимал на другом конце земного шара попытки выйти на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Пхеньяна. На этот не слишком чистоплотный трюк демократов обратили внимание даже не симпатизирующие Трампу СМИ вроде газеты Politico. Между тем обеспечение денуклеаризации КНДР является для Соединенных Штатов на текущем этапе, возможно, ключевой внешнеполитической задачей. В связи с этим близкие к республиканской администрации Трампа СМИ, включая прежде всего телеканал Fox, обвинили демократов на Капитолийском холме чуть ли не в предательстве национальных интересов. Негодование республиканцев и их сторонников можно понять: ведь по сути речь действительно шла об опосредованном акте саботажа станом оппозиции внешнеполитических усилий исполнительной ветви власти США. Двухпартийный консенсус Однако на решение главы Белого дома досрочно завершить саммит в Ханое и не подписывать с лидером КНДР никаких документов лидеры Конгресса отреагировали с редчайшим для теперешнего Вашингтона единодушием.

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По этому вопросу фактически сложился двухпартийный консенсус. Действия Трампа приветствовал не только его однопартиец Митч Макконнелл, являющийся лидером республиканского большинства в Сенате Конгресса, но и его коллеги-демократы. В поддержку этого шага президента высказались публично спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер (оба они являются демократами). Впрочем, демократы, конечно, не упустили возможности пустить шпильку в адрес Трампа. Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост, утверждала, что Ким Чен Ын "не настроен искренне" на свертывание ядерной и ракетной программ КНДР. Трампу "понадобилось две встречи", чтобы это осознать, заявила спикер Палаты представителей. На ее взгляд, "крупным победителем" в Ханое стал Ким Чен Ын. Специалисты не усматривают трагедии А вот крупные специалисты США в области ядерного нераспространения и контроля над вооружениями такую точку зрения не выражают. Кроме того, в отличие от прессы страны, они в общем оценивают события, произошедшие 27-28 февраля во вьетнамской столице, со сдержанным оптимизмом.

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