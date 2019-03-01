Без прорывов. Саммит США и КНДР досрочно завершился в Ханое на фоне саботажа в Вашингтоне

Ни триумфа, ни провала. Именно так, судя по имеющейся в настоящее время предварительной информации, характеризуется исход второй в истории встречи на высшем уровне между США и КНДР. Этот саммит досрочно завершился в четверг в Ханое без достижения президентом США Дональдом Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном договоренности и подписания сторонами совместного документа, которое анонсировалось накануне Белым домом.
Позиции сторон
По версии Трампа, Северная Корея настаивала на отмене ранее введенных в отношении нее санкций "по существу <...> во всей [их] полноте", будучи готовой ликвидировать "крупную часть" своей ядерной программы, включая комплекс в Йонбене, но не всю ее.
"Они [КНДР] были готовы отдать нам [определенные] районы [ядерные объекты], однако не те, которые мы хотели", - признал Трамп.
Он уточнил, что речь идет, в частности, о втором предположительно имеющемся у КНДР предприятии по обогащению урана.
В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что разногласия сохранились и по другим аспектам возможного процесса денуклеаризации. Имеются в виду в первую очередь средства доставки, то есть ракетный арсенал КНДР, ядерные боезаряды и декларация о полных масштабах атомной программы Пхеньяна, подчеркнул глава американской дипломатии.
Критика со стороны прессы
Средства массовой информации США откликнулись на итоги совещания в столице Вьетнама в основном критикой и кричащими заголовками. Отдельные - с почти неприкрытым злорадством.
Флагман американской журналистики - газета The New York Times - упоминает "провалившиеся переговоры". Ее главный конкурент - The Washington Post - выражает мнение, что "Трамп покинул саммит с пустыми руками". Интернет-портал Axios пишет об "Ошеломительной концовке: провале саммита".
При этом телекомпания CNN едва ли не всю среду, первый день саммита в Ханое, заполняла эфир совершенно другой темой - разоблачительным выступлением в Палате представителей Конгресса США бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна.
Оппозиция интригует
Слушания с участием Коэна были организованы Демократической партией США, которая по итогам промежуточных выборов в ноябре 2018 года взяла под свой контроль нижнюю палату Конгресса.
Демократы без зазрения совести назначили эти открытые слушания, призванные существенно осложнить жизнь республиканцу Трампу, на то же самое время, когда тот предпринимал на другом конце земного шара попытки выйти на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Пхеньяна. На этот не слишком чистоплотный трюк демократов обратили внимание даже не симпатизирующие Трампу СМИ вроде газеты Politico.
Между тем обеспечение денуклеаризации КНДР является для Соединенных Штатов на текущем этапе, возможно, ключевой внешнеполитической задачей. В связи с этим близкие к республиканской администрации Трампа СМИ, включая прежде всего телеканал Fox, обвинили демократов на Капитолийском холме чуть ли не в предательстве национальных интересов. Негодование республиканцев и их сторонников можно понять: ведь по сути речь действительно шла об опосредованном акте саботажа станом оппозиции внешнеполитических усилий исполнительной ветви власти США.
Двухпартийный консенсус
Однако на решение главы Белого дома досрочно завершить саммит в Ханое и не подписывать с лидером КНДР никаких документов лидеры Конгресса отреагировали с редчайшим для теперешнего Вашингтона единодушием.
По этому вопросу фактически сложился двухпартийный консенсус. Действия Трампа приветствовал не только его однопартиец Митч Макконнелл, являющийся лидером республиканского большинства в Сенате Конгресса, но и его коллеги-демократы. В поддержку этого шага президента высказались публично спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер (оба они являются демократами).
Впрочем, демократы, конечно, не упустили возможности пустить шпильку в адрес Трампа. Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост, утверждала, что Ким Чен Ын "не настроен искренне" на свертывание ядерной и ракетной программ КНДР. Трампу "понадобилось две встречи", чтобы это осознать, заявила спикер Палаты представителей. На ее взгляд, "крупным победителем" в Ханое стал Ким Чен Ын.
Специалисты не усматривают трагедии
А вот крупные специалисты США в области ядерного нераспространения и контроля над вооружениями такую точку зрения не выражают. Кроме того, в отличие от прессы страны, они в общем оценивают события, произошедшие 27-28 февраля во вьетнамской столице, со сдержанным оптимизмом.
"Отталкиваясь от изложенного президентом Трампом на [итоговой] пресс-конференции [в Ханое], я бы сказал, что саммит не стал ожидавшимся успехом. Однако не было и "ошеломительной концовки", - заявил корреспонденту ТАСС бывший директор Лос-Аламосской национальной ядерной лаборатории Зигфрид Хекер, неоднократно бывавший в КНДР, в том числе на ее атомных объектах. "От более развернутых комментариев я воздержусь до ознакомления с более значительным числом неафишируемых деталей того, что в действительности имело место [на встречах в Ханое]", - добавил Хекер, являющийся ныне профессором Стэнфордского университета (штат Калифорния).
Президент вашингтонского Института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт, активно сотрудничавший в недавнем прошлом с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и ставший в 1996 году первым неправительственным инспектором иракской ядерной программы, сообщил корреспонденту ТАСС, что не усматривает никакого коллапса переговоров между США и КНДР и не согласен с теми, кто предрекает конец этому процессу. "Хорошо, что президент Трамп ушел [досрочно с саммита в Ханое]. В соответствии с выводом, который сделали он и его команда, Северная Корея была готова согласиться только на то, что резко противоречило бы интересам США и других крупных вовлеченных в данную проблему держав. Откровенно говоря, закрытие центра в Йонбене не стоит значительного смягчения санкций: Ким [Чен Ыну] надо было услышать это от Трампа", - полагает Олбрайт.
"Не считаю, что произошел срыв переговоров, или что мы достигли концовки, - указал эксперт. - Надо поглядеть, на что способны переговорщики [двух сторон]". Наряду с этим Олбрайт предостерег правительство США от попыток усиливать санкционный нажим на Пхеньян. "Пока переговоры продолжаются, мы обязаны обеспечивать соблюдение существующих санкций, не ужесточая их, если Северная Корея не проводит [ракетные и ядерные] испытания и не предпринимает провокационные действия", - убежден глава Института науки и международной безопасности.
В схожем ключе по поводу исхода саммита в Ханое высказался и авторитетный американский внешнеполитический аналитик, основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер. "Трамп поступил правильно, отказавшись от того, что стало бы сделкой, таковой в реальности не являющейся, однако это не означает, что происходит какое-то бессмысленное движение. Мы на сегодняшний день стоим намного дальше от войны [на Корейском полуострове, чем еще пару лет назад], и я рассчитываю, что мы сможем продолжать наращивать такие [конструктивные] усилия. А вот будет ли Трамп все еще хотеть лично в этом участвовать - другой вопрос", - сказал политолог корреспонденту ТАСС.
По его оценке, прямые контакты между США и КНДР на высшем и высоком уровнях "уже приводят к прогрессу". "Во всем регионе есть подлинное дипломатическое взаимодействие, хотя еще два года назад Ким Чен Ын не проводил ни с кем встреч. Северная Корея более не удерживает заложников [заключенных] из числа американцев, и она остановила свои ядерные и ракетные испытания", - напомнил Бреммер.
Полезный опыт
Комментируя тот факт, что Вашингтону и Пхеньяну на этот раз не удалось зафиксировать договоренности в письменной форме, в экспертном США сообществе подчеркивают, что не склонны его чрезмерно драматизировать.
"Надеюсь, что это был полезный опыт познания для обеих сторон, особенно Северной Кореи, в плане того, достижение какого рода сделки является реалистичным. Но, конечно, мы не узнаем, оправдана ли эта надежда, пока не увидим, что последует дальше", - заявил корреспонденту ТАСС директор программы внешнеполитических исследований вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон.
"Трампу и его команде следовало приехать [в Ханой] более подготовленной, отвечая на излагаемые Северной Кореей позиции и предложения надлежащими контрпредложениями", - полагает руководитель вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл. "Если две стороны хотят придти к согласию, то они должны уметь и быть готовы торговаться, а на это требуются мастерство и подготовка. Складывается впечатление, что они [США и КНДР] не были готовы к этому", - сказал ТАСС Кимболл.
Ассоциация, которую он возглавляет, была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных неправительственных организаций США, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружение. "[Дональду] Трампу и Ким [Чен Ыну] следует вернуться на родину, вновь оценить имеющиеся варианты действий и отправить вскоре своих ключевых переговорщиков на встречу, чтобы предпринять новую попытку достичь договоренности", - считает Кимболл.
Такой же позиции придерживается бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) Гэри Сеймор. "Провал ханойского саммита - это, возможно, тот самый случай, когда нет худа без добра. И для президента Трампа, и для председателя [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ына] это показательный момент, свидетельствующий о том, что личная "химическая реакция" не может быть заменой подготовке при решении комплексных и сложных вопросов денуклеаризации", - заявил корреспонденту ТАСС этот отставной чиновник, имеющий у себя в стране репутацию одного из крупнейших специалистов по нераспространению и участвовавший в свое время в переговорах с Пхеньяном.
"Президент Трамп ясно дал понять, что готов сохранить в силе приостановку [совместных] военных учений США и Республики Корея, разрешить своим дипломатам и экспертам выработать в процессе переговоров [с коллегами из КНДР] детали сделки по ядерному разоружению, о заключении которой он и Ким [Чен Ын] могут объявить на своем третьем саммите. Будем надеяться, что и Ким [Чен Ын] окажется готов и дальше отказываться от проведения новых ядерных и ракетных испытаний, а также принять предложение США о проведении серьезных переговоров. Считаю, что окажется", - добавил Сеймор, в настоящее время работающий исполнительным директором Белферовского центра науки и международных отношений при Гарвардском университете.
Повод для оптимизма?
Основания того, что подобные прогнозы вполне могут сбыться, дают высказывания самого Трампа, провозгласившего по итогам саммита в Ханое, что США и КНДР уже сблизили позиции по вопросу о том, как должна будет выглядеть денуклеаризация Корейского полуострова, что "в конечном счете" стороны добьются полного совпадения мнений, и что лидеры расстались весьма дружески.
"Обе стороны полны решимости достичь этого [денуклеаризации], и все расходились в таком духе", - заверил Помпео.
Дополнительным поводом для оптимизма стала и сдержанная, но скорее положительная оценка властями КНДР встречи в Ханое, обнародованная по каналам информационного агентства ЦТАК.
Похоже, что Вашингтон и Пхеньян искренне стараются придти к компромиссу, сознавая, что у них практически нет другого выхода, поскольку малопривлекательной альтернативой является дальнейшая эскалация напряженности в Северо-Восточной Азии, потенциально чреватая полным выходом ситуации из-под контроля. Даже путь в тысячу ли начинается, как известно, с первого шага.
Дмитрий Кирсанов