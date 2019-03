Без прорывов. Саммит США и КНДР досрочно завершился в Ханое на фоне саботажа в Вашингтоне

"Они [КНДР] были готовы отдать нам [определенные] районы [ядерные объекты], однако не те, которые мы хотели", - признал Трамп.

Он уточнил, что речь идет, в частности, о втором предположительно имеющемся у КНДР предприятии по обогащению урана.

В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что разногласия сохранились и по другим аспектам возможного процесса денуклеаризации. Имеются в виду в первую очередь средства доставки, то есть ракетный арсенал КНДР, ядерные боезаряды и декларация о полных масштабах атомной программы Пхеньяна, подчеркнул глава американской дипломатии.

Критика со стороны прессы

Средства массовой информации США откликнулись на итоги совещания в столице Вьетнама в основном критикой и кричащими заголовками. Отдельные - с почти неприкрытым злорадством.

Флагман американской журналистики - газета The New York Times - упоминает "провалившиеся переговоры". Ее главный конкурент - The Washington Post - выражает мнение, что "Трамп покинул саммит с пустыми руками". Интернет-портал Axios пишет об "Ошеломительной концовке: провале саммита".

При этом телекомпания CNN едва ли не всю среду, первый день саммита в Ханое, заполняла эфир совершенно другой темой - разоблачительным выступлением в Палате представителей Конгресса США бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна.

Оппозиция интригует

Слушания с участием Коэна были организованы Демократической партией США, которая по итогам промежуточных выборов в ноябре 2018 года взяла под свой контроль нижнюю палату Конгресса.