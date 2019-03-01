Эксперты: Трамп повел себя как бизнесмен, покинув переговоры с Ким Чен Ыном в Ханое

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, покинув переговоры в Ханое с лидером КНДР Ким Чен Ыном, повел себя как бизнесмен, использовав эту тактику, чтобы выждать момент для более выгодного соглашения. С такой оценкой выступила в четверг базирующаяся в Вашингтоне исследовательская группа 38 North при Университете имени Джонса Хопкинса, которая занимается сбором и анализом информации о КНДР.

"Иронично, что в то время, как большинство экспертов и СМИ громко и настойчиво твердили о том, что Трамп уступит слишком много, он поступил полностью противоположным образом, решив выждать более выгодного соглашения. Пожалуй, удивляться этому не стоит: в конечном счете он не первый бизнесмен, который использует подобную тактику для заключения сделки. Балансирование на грани - стандартный прием для него и других ему подобных в мире бизнеса", - считают эксперты.

"Что действительно шокирует, так это то, что это произошло на саммите настолько высокого уровня. Впрочем, это не первый саммит, который провалился. Это просто первый неудавшийся саммит США - КНДР", - заявили они.

"Пока не очень понятно, что произошло, и нам нужно подождать, пока ситуация утрясется. Трудно поверить в то, что Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на всего лишь ликвидацию объектов в Йонбёне. Он должен был понимать с самого начала, что этот вариант невозможен", - убеждены эксперты.

После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог. На пресс-конференции по итогам саммита Трамп заявил, что КНДР хотела добиться отмены всех санкций в обмен на ликвидацию ядерного объекта в Йонбене, но США такая ситуация не устроила. В свою очередь министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо на брифинге для узкого круга журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, подчеркнул, что Пхеньян на переговорах предложил лишь частичную отмену санкций, а не полную, как утверждал президент США.

По итогам первого саммита лидеров США и КНДР, прошедшего 12 июня 2018 года в Сингапуре, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Предполагалось, что в Ханое стороны обозначат конкретные шаги и сроки реализации достигнутых на той встрече договоренностей.