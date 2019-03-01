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Второй саммит США — КНДР

Трамп раскритиковал проведение слушаний в Конгрессе с Коэном во время саммита США - КНДР

Глава Белого дома назвал также своего экс-адвоката лжецом и "высококлассным обманщиком"

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп назвал неприемлемым проведение слушаний в Палате представителей Конгресса с участием экс-адвоката хозяина Белого дома Майкла Коэна во время саммита США - КНДР.

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"То, что они [слушания] прошли в один день, когда я работал над чем-то, что очень важно для всего мира, было неприемлемо. Ненависть Демократической партии невероятна", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в четверг. "Коэн был осужден, он лжец, высококлассный обманщик", - вновь отметил Трамп.

Ранее в среду Коэн выступил в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей и, в частности, утверждал, что лично лгал первой леди США об изменах ее мужа, а также что глава государства в 2016 году лично поручил ему заплатить бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тыс. для того, чтобы та хранила в секрете информацию об интимных отношениях с Трампом. Также Коэн подтвердил, что не располагает никакими сведениями, подтверждающими достоверность подозрений по поводу приписываемого нынешнему президенту США сговора с должностными лицами в России в преддверии американских выборов в ноябре 2016 года.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнВьетнамТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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