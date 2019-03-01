США надеются на взаимодействие с КНДР по денуклеаризации, когда та будет готова

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. США надеются на продолжение диалога с КНДР по денуклеаризации, когда Пхеньян будет к нему готов. Об этом заявил в четверг представитель Госдепартамента на брифинге для прессы.

"США очень надеются на дальнейшее взаимодействие с КНДР, когда они будут готовы, - подчеркнул он. - Есть возможность продолжить диалог. У двух лидеров сложились хорошие отношения, они оба считают, что от этого в будущем будет польза".

На пресс-конференции по итогам второго саммита президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейская сторона хотела добиться отмены всех санкций в обмен на ликвидацию ядерного объекта в Йонбене, но США такая ситуация не устроила. В свою очередь, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо подчеркнул, что Пхеньян на переговорах предложил лишь частичную отмену санкций, а не полную, как утверждал президент США. Глава МИД также отметил, что в обмен на частичное снятие санкций северокорейская сторона предложила ликвидировать все ядерные объекты в Йонбене, остановить все ракетные и ядерные испытания и дать соответствующие письменные гарантии. По словам Ли Ён Хо, "текущая позиция КНДР не изменится, даже если США предложат новые переговоры".