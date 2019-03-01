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СМИ: Ким Чен Ын может по пути из Вьетнама в КНДР провести встречу с Си Цзиньпином

По данным Yonhap, Ким Чен Ын совершит остановку в Пекине

СЕУЛ, 1 марта. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын на пути из Вьетнама может провести саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает в пятницу агентство Yonhap со ссылкой на собственные источники.

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По его данным, Ким Чен Ын покинет Вьетнам в субботу утром и по пути на родину совершит остановку в Пекине. Там он проинформирует китайского лидера об итогах своих встреч с президентом США Дональдом Трампом, прошедших 27-28 февраля.

В Ханое в четверг завершился двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. Пхеньян и Вашингтон отказались от подписания совместного документа, но договорились продолжить диалог.

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КНДРКитайКим Чен ЫнСи ЦзиньпинВьетнам
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