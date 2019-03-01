Трамп назвал содержательными переговоры с Ким Чен Ыном, несмотря на отсутствие сделки

ТАСС, 1 марта. Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном на саммите в Ханое были очень содержательными, несмотря на то, что по его итогам не было заключено никакого соглашения.

"Хорошо вернуться из Вьетнама - прекрасное место, - написал Трамп в пятницу на своей странице в Twitter. - Мы провели очень содержательные переговоры с Ким Чен Ыном. Мы знаем, чего они хотят, и они знают, что мы должны получить. Отношения очень хорошие, посмотрим, что получится!"

В интервью телеканалу Fox News по итогам саммита в Ханое, которое вышло в эфир в четверг, Трамп выразил уверенность в том, что США и КНДР в итоге достигнут договоренности по спорным вопросам. Американский президент сообщил, что на саммите предложил КНДР осуществить денуклеаризацию, но северокорейская сторона была не готова сделать это в полном объеме и предложила провести этот процесс частично. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в четверг заявил, что Пхеньян на переговорах предложил дать письменные гарантии прекращения ракетных и ядерных испытаний, а также полной ликвидации ядерных объектов в Йонбёне взамен на частичную отмену санкций.

В Ханое в четверг завершился двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. Пхеньян и Вашингтон отказались от подписания совместного документа, но договорились продолжить диалог.