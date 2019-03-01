Большой разговор с Лукашенко. Президент Белоруссии ответил на вопросы СМИ

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Почти семь с половиной часов длился в пятницу "Большой разговор с президентом" Белоруссии Александром Лукашенко представителей республиканских и иностранных средств массовой информации. Беседа, которая во многих моментах была эмоциональной, началась с перспектив Союзного государства Белоруссии и России.

Разговор вел белорусский лидер за большим круглым столом, в центре которого подсвечивалась карта республики. В зале находились не только журналисты, но и эксперты, и министры, которых президент пригласил для более детализированного диалога. Лейтмотивом на фоне других актуальных вопросов стали отношения Белоруссии и России в политической, экономической и духовной сферах. Многие тезисы звучали у Лукашенко энергично и образно: "Россия не хочет потерять Белоруссию, я в этом уверен", "Беларусь никогда не будет в отрыве от России", "перестаньте обвинять нас в нахлебничестве", "в Белоруссии как в Украине не будет, это невозможно". Лукашенко также подчеркнул, что "в мире идет информационная война, и не дай Бог, чтобы она переросла в горячую". Российские базы и налоговый маневр Первым же вопросом, заданным президенту, стали перспективы Союзного государства. При этом Лукашенко подчеркнул, что нерешаемых проблем между Минском и Москвой нет, однако указал на определенные трудности. В этом контексте одной из важных тем стало продление соглашения по двум военным объектам РФ на территории Белоруссии. По словам Лукашенко, республика готова продлить действие соглашения и не намерена брать за это деньги. "Сегодня на территории Беларуси существуют две российские базы, сколько вы [Россия] за них платите? Ноль. Буквально через год надо заключать новое соглашение, я сказал, что мы с вас ни копейки и впредь не возьмем, даже если вы налоговый маневр не отрегулируете. <...> Потому что это наша общая безопасность", - сказал Лукашенко.

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Однако он напомнил, что налоговый маневр в РФ принес Минску серьезные убытки. "Мы с 2015 года на этом потеряли $3,4 млрд. Это были наши потери, и они в нарушение тех договоренностей, которые мы когда-то заключили", - сказал президент, добавив при этом, что давление налогового маневра на экономику Белоруссии преувеличено, в частности в текущем году убытки составят примерно $400 млн. "При ВВП больше $50 млрд, думаю, мы как-нибудь это переживем", - сказал президент. Также он отметил необходимость прийти к договоренностям по цене на газ после 2020 года. "На этот год мы по природному газу договорились, следующий год - это еще одна баталия аналогично налоговому маневру", - сказал Лукашенко. При этом он отметил, что вопрос стоит не о конкретной цене на газ, а о принципе, по которому она формируется. "Нам не надо ничего дешевого, мы не хотим жить за счет россиян, мы хотим работать в одном экономическом и торговом пространстве на равных условиях", - сказал глава Белоруссии. Он высказал и другие претензии. "Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов", - сказал он. Свои эмоции Лукашенко объяснил просто: "Если не скажу, то в России никто не услышит - поэтому я вынужден, чтобы россияне понимали, что мы не нахлебники, что мы родные люди, мы готовы с вами сотрудничать". На протяжении пресс-конференции Лукашенко неоднократно напоминал, что братские народы России и Белоруссии должны держаться вместе. Не раз он отметил и дружеские отношения с президентом Владимиром Путиным, подчеркивая важность личных взаимоотношений в политике. "Если кто-то видит, как Лукашенко скользит по горе на лыжах, и думает, что им [президентам] делать нечего. Нет, это часть политики, часть современной политики, раньше этого не было. <...> Сейчас это тренд, как модно говорить, и ты должен быть в тренде, неважно, в каком ты возрасте и любишь ли ты эти лыжи", - отметил белорусский лидер. Русский мир и русский язык Еще одной темой пресс-конференции стало использование русского языка в республике. По мнению Лукашенко, Белоруссия "ничего не потеряла" от того, что имеет два государственных языка - русский и белорусский. "Почему у нас эта тема все больше "бродит", потому что появились понятия "русский мир", "мягкая сила", "белорусизация", - сказал Лукашенко. Он отметил, что белорусам не следует отказываться от русского языка. "Белорусы как никто другой внесли огромный вклад в развитие русского языка, для меня белорусский язык - мой родной язык, как и русский. Русский язык - наш, поэтому чего мы от него отказываемся?" - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, касающийся более широкого применения в республике белорусского языка. По словам Лукашенко, "так случилось, что русский язык мы [белорусы], наверное, знаем лучше, чем белорусский, и больше пользуемся им". Рубль, но не российский и не белорусский Президент заявил, что Белоруссия не против создания общей валюты с Российской Федерацией, отметив, что общей денежной единицей не должны быть ни российский, ни белорусский рубли. По словам Лукашенко, эмиссионный центр новой валюты мог бы находиться в РФ. "Неважно, где он будет, пусть будет в Питере - родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет", - сказал он. ЕАЭС и национальный эгоизм Лукашенко высказался и об одном из интеграционных объединений, в которое входит Белоруссия. "Если откровенно, я больших надежд не лелею в плане Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Слишком много настороженностей, разногласий, и, что совсем неприемлемо, экономический союз начинает все больше политизироваться", - заявил президент.

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По его словам, одной из важных проблем этого объединения является неисполнение принятых решений и большое количество изъятий в торговых отношениях. "А если и вносим разумное предложение по разрешению той или иной проблемы, то выхолащиваем это решение до такой степени, что оно не имеет никакого значения. Даже свободное перемещение, отсутствие границ в экономике для товаров, капиталов, людей и так далее, каждая страна пытается обойти и заблокировать это движение - то, что вообще является аксиомой для этого союза. <...> Слишком много национального эгоизма - так говорят российские политики, критикуя Америку. У нас то же самое", - сказал Лукашенко. Украина, Порошенко и ракеты Прокомментировал Лукашенко и ситуацию в соседней Украине. В частности, высказал предположение, что нынешний украинский президент Петр Порошенко одержит победу на предстоящих через месяц выборах. "Президентом будет Порошенко, он выйдет во второй тур, скорее всего с [Владимиром] Зеленским (кандидат в президенты Украины - прим. ТАСС). Кто проголосовал за Зеленского - за него и потом проголосуют, а те, кто за других проголосовал, отдадут голоса Порошенко", - предположил президент. "Я говорю не абсолютно точно. Но думаю, просчитывая все варианты, что Петр Алексеевич эту должность сохранит", - добавил президент. Он отметил, что его тревожат события в соседней стране, и что Белоруссия всегда готова помочь народу Украины. "В свое время, когда хлынул поток (беженцев из Украины в 2014 году - прим. ТАСС), мы приняли, по данным миграционных служб, более 150 тыс. украинцев, указом президента им представлены равные права с белорусами. Кто-то вернулся, когда стало поспокойнее, до сих пор много людей трудоустроены и работают здесь, некоторые уже жилье себе приобрели. Мы им помогали, как могли, поэтому любая ситуация в Украине нас очень беспокоит, и меня лично", - отметил он. Лукашенко предостерег власти Украины от возможного размещения ракет малой и средней дальности на территории страны. "Если в Украине будут размещены такие ракеты, - это катастрофа. Надо понимать, россияне не могут допустить, чтобы эти ракеты были там размещены, мы с россиянами абсолютно будем солидарны. Поэтому ни в коем случае нельзя делать в этом направлении шаги Украине", - сказал президент. О партнерстве с Китаем Рассказал Лукашенко и об отношениях с другими зарубежными странами. Много он говорил о сотрудничестве с Китаем, назвав его "надежным партнером, который всегда подставляет плечо Белоруссии". "Не было вопроса, с которым бы я обратился к руководству Китая, и он не был решен. <...> Когда Си Цзиньпин (председатель КНР - прим. ТАСС) был у меня дома, белорусы это видели, я его угостил нашей продукцией и спрашиваю: как продукция. Он искренне ответил, что очень хорошая, хорошего качества, я как искренний белорус говорю: надо помочь нам с рынком", - сказал Лукашенко, отметив, что после этого ряд белорусских предприятий посетили специалисты из КНР. "И мы получили возможность молочку поставлять, потом говядину, птицу", - отметил он. "Благодаря Китаю мы ушли от зависимости по целлюлозе. И по многим другим вопросам, я уже не говорю о ракетном оружии "Полонез", который мы создали не с Россией, а с Китайской Народной Республикой благодаря Си Цзиньпину, который выделил нам кредит вообще, считайте, под ноль процентов", - рассказал Лукашенко. По его словам, в Белоруссии "всегда чувствуют поддержку, помощь Китая и во всех международных вопросах". Новая конституция и новый мандат Среди внутриполитических заявлений Лукашенко самыми важными стали о возможности появления новой конституции и готовности президента баллотироваться на новый срок. "Я склонен сегодня к тому, что новую конституцию нам придется принимать - нам придется усиливать другие ветви власти - исполнительную, законодательную. <...> Я вам клянусь, что эта конституция не будет продавливаться, она не будет приниматься нахрапом, все будет абсолютно честно, потому что самым заинтересованным человеком в том, чтобы потом было хорошо, буду я", - подчеркнул Лукашенко.