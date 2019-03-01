Спецпредставитель США по Венесуэле подтвердил, что ведет прямые переговоры с РФ

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс подтвердил в пятницу, что ведет прямые переговоры с российской стороной. Он рассказал об этом, отвечая на вопрос ТАСС во время брифинга для журналистов в Госдепартаменте.

"Да, ведутся переговоры, конечно же, постоянно между США и Россией по различным вопросам, в том числе по этому [ситуация вокруг Венесуэлы]", - отметил дипломат, добавив, что в этих переговорах участвует и он сам.

Спецпредставитель также рассказал, что в четверг "провел очень приятную беседу с постпредом России при ООН [Василием Небензей] перед заседанием [Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле]".

В середине февраля, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, Абрамс утверждал, что консультации Соединенных Штатов с Россией по ситуации в Венесуэле пока ни к чему не привели. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к диалогу по ситуации в республике со всеми, в том числе с Вашингтоном, но на основе принципов международного права.

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