Гуайдо назвал силовой путь решения кризиса в Венесуэле последним вариантом

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 марта. /ТАСС/. Оппозиция Венесуэлы допускает силовой путь решения кризиса в республике, но только после того, как будут исчерпаны все другие варианты. Об этом заявил в пятницу лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на пресс-конференции в столице Аргентины.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Силовой путь - это последний вариант, которого никто не хочет", - сказал он. По его словам, оппозиция прилагает все усилия, чтобы "переходный период прошел мирно".

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.