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Второй саммит США — КНДР

Спецпоезд Ким Чен Ына направился в Пхеньян

По предварительным данным, лидер КНДР может остановиться в Пекине, чтобы провести встречу с председателем Китая Си Цзиньпином

ХАНОЙ, 2 марта. /ТАСС/. Бронированный спецпоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына покинул в субботу железнодорожный вокзал Донгданг в северной вьетнамской провинции Лангшон и направился в Пхеньян, расстояние до которого по железной дороге составляет свыше 4,1 тыс. км. Об этом сообщил ТАСС источник в местных кругах, обеспечивавших программу пребывания руководителя КНДР во Вьетнаме.

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На станцию Донгданг в 170 км от Ханоя Ким Чен Ын прибыл на автомобиле. Перед отъездом из столицы лидер КНДР возложил венок к памятнику Павшим героям и посетил мавзолей первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, что стало последним пунктом программы его официального визита в Социалистическую Республику Вьетнам.

По некоторым данным, по пути из Вьетнама Ким Чен Ын совершит остановку в Пекине и проведет там встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава КНДР проинформирует китайского лидера об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит США и КНДР, посвященный проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По итогам встречи сторонам не удалось прийти к договоренностям. Пхеньян и Вашингтон отказались от подписания совместного документа, но договорились продолжить диалог.

Теги
КНДРКитайКим Чен ЫнСи ЦзиньпинВьетнамВторой саммит США — КНДР
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