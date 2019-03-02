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Эскалация индо-пакистанского конфликта

СМИ: Индия обвинила Пакистан в обстреле своей территории и гибели трех мирных жителей

По данным телеканала NDTV, обстрел произошел через несколько часов после передачи Исламабадом индийского военного пилота в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 марта. /ТАСС/. По меньшей мере три мирных жителя, среди которых женщина и двое детей, погибли в ночь на субботу при обстреле округа Пунч в северном штате Джамму и Кашмир с подконтрольной Пакистану территории. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию штата.

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По данным телеканала, огонь с сопредельной стороны велся с применением 105 мм гаубиц и минометов. В результате обстрела разрушены несколько домов в деревне Салотри.

Как утверждает индийская сторона, обстрел начался через несколько часов после того, как Исламабад передал официальным представителям Нью-Дели индийского военного пилота Абхинандана Вартхамана.

Он был сбит в минувшую среду в ходе воздушного боя над линией контроля, разделяющей стороны в Кашмире. Пилот катапультировался и приземлился на подконтрольной Пакистану территории. Вечером в пятницу его передали индийской стороне.

Теги
ИндияПакистанЭскалация индо-пакистанского конфликта
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