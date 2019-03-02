"Желтые жилеты" начали шествие от Триумфальной арки по улицам Парижа

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Несколько тысяч сторонников движения "желтых жилетов", собравшихся в субботу на Елисейских Полях, начали согласованный марш от Триумфальной арки по улицам Парижа. Прямую трансляцию шествия ведет телеканал BFM .

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Возглавляют колонну две группы манифестантов, несущие в руках растяжки, на которых написано: "Власть народу!" и "Франция разграблена олигархами. Сопротивление". Сопровождают демонстрантов усиленные отряды полиции, которые следят за тем, чтобы манифестация проходила по согласованному маршруту.

Акция протеста проходит в спокойной обстановке. Демонстранты, которых в эту субботу на Елисейских Полях значительно меньше, чем в предыдущие, направляются в сторону площади Альма. Их конечной точкой станет площадь Данфер-Рошро в 14-м округе Парижа.

Еще одним местом сбора "желтых жилетов" станет Марсово поле в 7-м округе французской столицы. Там демонстранты решили устроить "большой пикник граждан".

Акция протеста проходит в настоящий момент в Лионе, где группа манифестантов собралась перед городским Дворцом правосудия. Собрания "желтых жилетов" запланированы также в Нанте, Бордо, Лилле и других крупных городах страны.

Начавшиеся 17 ноября 2018 года во Франции массовые манифестации "желтых жилетов" первоначально были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Униформой движения тогда же стал светоотражающий жилет автомобилистов. К настоящему времени список требований движения заметно расширился и охватывает не только социально-экономическую сферу, но и политику.