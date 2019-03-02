СМИ: в Париже в ходе протестов "желтых жилетов" задержаны 17 человек

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Число задержанных в ходе акции протеста "желтых жилетов" в Париже увеличилось до 17. Такие данные привел телеканал BFM со ссылкой на источник в префектуре полиции.

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

Ранее сообщалось о девяти манифестантах, задержанных стражами правопорядка за агрессивное поведение и подстрекательство к насилию. По данным МВД Франции на середину дня, в протестах по всей стране принимают участие более 5,5 тыс. человек. В прошлую субботу "желтые жилеты" к этому же часу собрали около 11 тыс. сторонников.

В парижской манифестации принимают участие более 1,3 тыс. "желтых жилетов". Главная акция - шествие от Триумфальной арки в сторону площади Данфер-Рошро - началась около 13:00 по местному времени (15:00 мск). Демонстранты несут в руках растяжки, на которых написано: "Власть народу!", "Франция разграблена олигархами. Сопротивление".

Акции протеста проходят и в других крупных городах Франции. В Лилле в демонстрации принимают участие несколько тысяч "желтых жилетов", митинг проходит мирно, порядок обеспечивают усиленные отряды полиции.

В Бордо группа из нескольких десятков митингующих устроила акцию протеста на вокзале Сен-Жан. Некоторые вышли на рельсы и стали бросать петарды. После того, как в ситуацию вмешалась полиция, манифестанты продолжили прерванное шествие по городу.

Начавшиеся 17 ноября 2018 года во Франции массовые манифестации "желтых жилетов" первоначально были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Униформой движения тогда же стал светоотражающий жилет автомобилистов. К настоящему времени список требований движения заметно расширился и охватывает не только социально-экономическую сферу, но и политику.