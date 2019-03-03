Болтон утверждает, что Мадуро cолгал о поставках в Венесуэлу медикаментов из России

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с утверждением, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы солгал о поставках в Венесуэлу медикаментов из России. Соответствующую запись он разместил в субботу на своей странице в Twitter .

"Мадуро соврал о гуманитарном кризисе в Венесуэле, он нанимает преступников, чтобы те сжигали продовольствие и медикаменты, которые предназначаются для народа Венесуэлы, а теперь он врет о якобы имевшей место помощи из России", - написал он, прикрепив ссылку на статью газеты El Nacional, в которой утверждается, что лекарства и медицинское оборудование, о доставке которых в Венесуэлу из РФ объявил в феврале президент Мадуро, так и не были переданы в местные больницы.

Мадуро 21 февраля выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и Панамериканской организации здравоохранении за предоставленные республике лекарства. Ранее российская сторона передала Венесуэле груз с лекарствами и медицинским оборудованием по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Церемония прошла в международном аэропорту Каракаса. В ней принимали участие посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский, а также высокопоставленные представители министерства здравоохранения республики.

В пятницу исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым объявила о том, что Венесуэла будет закупать необходимые продукты и медикаменты в РФ. Со своей стороны Лавров отметил, что Москва уже получила дополнительный список необходимых венесуэльской стороне лекарств. Глава МИД РФ напомнил, что Москва уже направила Каракасу первую партию медикаментов в 7,5 т.