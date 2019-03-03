Жители Таллина голосуют на выборах в парламент страны

Таксист Дмитрий рассказывает, что забежал проголосовать буквально перед началом смены: "Обычно я позже прихожу, но сегодня не успел бы".

ТАЛЛИН, 3 марта. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Избирательный участок №37 таллинской управы Ласнамяэ расположен в местном торговом центре. К началу голосования здесь собрались человек пять, все они говорят по-русски, ведь Ласнамяэ считается самым "русским" районом Таллина.

Собравшиеся говорят, что в торговых центрах выборы стали проводить сравнительно недавно, пять лет назад. До того голосование проходило в школах. На вопрос корреспондента ТАСС об электронном голосовании - на нынешних выборах число избирателей, проголосовавших таким образом в Эстонии достигло рекорда - собравшиеся мрачнеют.

"Откуда мы знаем, как они эти голоса считают? - говорит одна избирательница, которая не называет своего имени. - Очень подозрительно. Мы голосуем тут. Так надежнее".

Статистика эти настроения подтверждает: всего на участке №37 порядка 3400 избирателей, в интернете проголосовали лишь около 400 из них.

Острая конкуренция

Процедура волеизъявления в Эстонии напоминает российскую: столы со списками избирателей, поделенные по буквам алфавита. Избиратель расписывается и получает избирательный бюллетень, на внутренней стороне которого заранее проставлен штамп.

В кабинке для голосования внутри этого бюллетеня надо вписать трехзначный номер кандидата, за которого хочется отдать голос - полный список баллотирующихся кандидатов висит на стене в кабинке. Затем со сложенным бюллетенем избиратель подходит к урне для голосования, где председатель комиссии Айн Орав лично ставит на нем с внешней стороны еще один штамп. После этого избиратель опускает бюллетень в урну. Без двух штампов бюллетень не признают действительным.

На избирательном участке №37 баллотируются бывший премьер Сийм Каллас, лыжница Кристина Шмигун-Вяхи (оба - Партия реформ), лидер Социал-демократической партии Евгений Оссиновский, глава либеральной "Эстонии 200" Кристина Каллас, вице-мэр Таллина Михаил Кылварт и министр образования и науки Майлис Репс (оба - Центристская партия). Впрочем, никого из них Айн Орав на участке не ждет.

"Обычно такие люди в день выборов не голосуют, - говорит он. - У меня был случай на прошлых выборах, пришел один известный кандидат от Партии реформ, посмотрел и спрашивает: "А что вы с этими голосами потом делаете?" Я ему ответил: "Ну пошли, поможешь дотащить и все увидишь".

Инциденты с урной

Как рассказывает Орав, когда избирательный участок закрывается, урну с голосами не менее трех человек погружают в машину и везут в городскую управу. Там эту урну, а также урну, которую использовали во время предварительного голосования, открывают, все голоса считают и отправляют данные в городской избирком. Во время этой процедуры обычно присутствуют наблюдатели, но пока ни один из них на участке не появился.

Полиция нигде поблизости от участка не дежурит. "Мы можем, конечно, если надо вызвать полицию, но вообще в торговом центре есть охрана", - говорит председатель комиссии.

За свою долгую карьеру в качестве участника избирательных комиссий (эти выборы у него уже пятые) Айн вспоминает лишь два серьезных инцидента. Однажды нетрезвый избиратель пытался утащить урну с голосами, но председатель комиссии удержал ее. "Он уже пьяный был, руки такие слабые", - поясняет Орав.

В другой раз инцидент едва не произошел с машиной главы комиссии, которую он подогнал к дверям торгового центра вечером, чтобы погрузить в нее урну с голосами. Парковка у входа в центр запрещена, и машину какие-то люди чуть не разбили, вспоминает он.

"Хорошо бы, конечно, чтобы на машине была хотя бы какая-то отметка, что она для организации выборов", - говорит Орав.

Средняя компенсация

Работа в избирательной комиссии непроста, говорит председатель. Самой трудной была организация предварительных выборов в конце февраля. "Там несколько разных бюллетеней было, - вспоминает он. - А как очередь небольшая у участка образуется, люди нервничать начинают".

Кроме того, члены избиркома должны перед голосованием проставить штамп на каждом бюллетене, сверить список избирателей с числом проголосовавших электронным путем, дабы избежать повторного голосования, а после выборов - провести подсчет голоса, на что обычно уходит несколько часов. "В основном мы тут работники районной управы и некоторых государственных учреждений", - говорит Орав.

Участие в комиссии не является обязательным для чиновников, чтобы мотивировать их тратить свободное время на организацию выборов, государство выплачивает членам избиркомов финансовую компенсацию. Точную сумму вознаграждения Айн не называет.

"Не знаю, полномочен ли я это раскрывать. Скажем так, она на уровне средней зарплаты в Эстонии (во втором квартале 2018 года средняя зарплата до уплаты налогов составляла в Эстонии €1321 - прим. ТАСС), - говорит он. - Не очень привлекательно, но люди все-таки заинтересованы. Но бывает, что люди несколько раз это делают и потом отказываются, говорят, что нет мотивации".

За кого проголосовать

Беседу прерывает избиратель, который остановился у входа в кабинку для голосования. "Вам помочь?" - спрашивает Орав по-эстонски. "Я хочу проголосовать за Ратаса (премьер-министр)", - отвечает по-русски тот.

Глава комиссии объясняет, что это невозможно - проголосовать можно только за одного из тех кандидатов, которые баллотируются в данном округе. "Я не могу вас агитировать ни за кого", - говорит председатель.

Места в парламенте Эстонии распределяются в три этапа. Сначала считают тех претендентов, которые получили личный мандат. Поделив общее число проголосовавших в округе избирателей на количество установленных для него мандатов, высчитывается квота округа. Набирающий ее кандидат попадает в Рийгикогу. Затем определяются окружные мандаты среди партий, каждая из которых набирает на выборах хотя бы 5% голосов. Последние вставшие незаполненными места распределяются между партиями с учетом их результатов в общереспубликанском списке.

"Иногда люди вообще не знают, где выбирают, приходит в неправильный округ", - говорит Орав. Тогда сотрудники комиссии ищут эту информацию по базе данных и подсказывают, куда идти голосовать.

Выборы в Эстонии

Голосование на выборах в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) началось в воскресенье в 09:00 (10:00 мск). Свои двери для избирателей открыл 451 избирательный участок, завершат работу они в 20:00 (21:00 мск). За победу на выборах борются 10 партий и 15 независимых кандидатов. Всего на выборах выдвинуты 1099 кандидатов.

Ранее в Эстонии прошло предварительное (включая электронное) голосование, в котором приняли участие рекордные 39,3% избирателей (346 395 человек), то есть почти на 50 тысяч избирателей больше, чем на парламентских выборах 2015 года. Еще раньше голосование прошло за рубежом: в 35 странах, в том числе в России, работали 40 участков.