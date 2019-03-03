В Тбилиси заявили, что сотрудничество Грузии с НАТО не направлено против России

ТБИЛИСИ, 3 марта. /ТАСС/. Специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что сотрудничество Грузии с НАТО не направлено против России. С такими словами он выступил в воскресенье в интервью Общественному телевидению Грузии.

"Руководство России считает, что интеграция Грузии в НАТО создает какую-то напряженность в регионе и создает угрозу РФ. Мы же хотим ответственно заявить, что сотрудничество нашей страны с альянсом никак не направлено против кого-либо, не направлено против РФ", - сказал Абашидзе. По его словам, "сотрудничество Грузии с НАТО призвано содействовать сохранению и утверждению мира и стабильности в регионе".

Это первый официальный комментарий представителя властей Грузии на недавние высказывания представителей РФ о сотрудничестве Грузии и НАТО. В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что наращивание военного потенциала НАТО разрушает существующую систему безопасности в мире и вынуждает РФ принимать ответные меры. Он привел в пример учения, к участию в которых привлекаются Украина и Грузия, что, по словам Шойгу, нарушает существующую систему безопасности в мире.

27 февраля заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью ТАСС заявил, что совместные военные учения Грузии и НАТО, намеченные на март этого года, не способствуют стабильности и укреплению доверия в регионе Южного Кавказа. По его словам, Москву настораживают заявления грузинских политиков об ускоренном движении в НАТО, а учения альянса не способствуют стабильности и взаимному доверию в регионе.

Сотрудничество Грузии с НАТО

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время "важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".

В 2015 и 2016 годах Тбилиси посещал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заверял, что Грузия станет членом НАТО, но отмечал, что не может назвать точных сроков вступления страны в альянс. В конце марта Тбилиси с визитом вновь посетит Столтенберг, он примет участие в учениях NATO-GEO EXERCISE 2019.

В конце января Минобороны Грузии сообщило, что уже 23 страны выразили готовность принять участие в этих учениях, которые пройдут в рамках реализации пакета сотрудничества между Грузией и НАТО (принято в 2014 году на саммите в Уэльсе). Учения призваны содействовать совместимости Сил обороны Грузии со стандартами альянса.

Особое мнение

Между тем ряд местных политиков выступает против присоединения Грузии к военно-политическим блокам. Наиболее активна в этом плане экс-спикер парламента, руководитель партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе. Она не раз заявляла, что ни США, ни НАТО не в состоянии решить жизненно важные проблемы Грузии. Она полагает, что решение этих проблем возможно путем полномасштабной нормализации отношений с РФ.