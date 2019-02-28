Григорий Карасин: вседозволенность доведет Киев до страшных последствий

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин рассказал в специальном интервью ТАСС о возможностях для развития диалога России и Грузии, чаяниях в урегулировании украинского кризиса, а также ответил на вопросы о том, что этому препятствует. — Григорий Борисович, вы провели в Праге первую в этом году встречу со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе. Не могли бы вы кратко рассказать об итогах?

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— Состоялась насыщенная, конструктивная встреча, на которой мы обсудили многие проблемы наших двусторонних отношений. Констатировали продвижение в целом ряде практических отраслей, включая торговлю, туризм, авиасообщение, гуманитарные контакты. Активно сотрудничают наши бизнесмены — в конце прошлого года был проведен форум "Грузия — Евразийский экономический союз" с участием некоторых наших других партнеров по ЕАЭС. Готовы способствовать тому, чтобы отношения развивались по всем направлениям, даже когда отсутствуют дипломатические отношения. Заинтересованы в оздоровлении отношений с нашими грузинскими соседями в той мере, на которую они сами готовы идти. — Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что наращивание военного потенциала НАТО, в том числе за счет Грузии, вынуждает РФ принимать ответные меры. Информировали ли вы на состоявшейся встрече грузинскую сторону о таких озабоченностях? — Нас настораживает натовская повестка Грузии и заявления грузинских политиков об ускоренном движении в Североатлантический альянс. Это создает нервозность и в наших отношениях, и в регионе Южного Кавказа. Мы об этом прямо сказали. Масштабные учения НАТО тоже не добавляют оптимизма, так как не способствуют стабильности и взаимному доверию в регионе, тем более что Грузия пытается привлечь к ним своих соседей, в частности Армению и Азербайджан. Важно понять, в чем состоит стратегическая цель наших грузинских партнеров. Мы всячески способствуем тому, чтобы они более реалистично смотрели на перспективу ситуации и в наших двусторонних отношениях, и в регионе в целом. — Затрагивалась ли на встрече тема Абхазии и Южной Осетии?

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— Да, мы говорили нашим грузинским коллегам о том, что постоянные претензии, которые публично на международных площадках звучат в адрес Абхазии и Южной Осетии, не способствуют нормализации атмосферы в регионе. Напомню, что правительство Грузии анонсировало программу "Шаги к лучшему будущему". Важно понять, что это за инициатива, к чему она ведет. Все-таки, наверное, программа налаживания отношений с республиками должна подразумевать позитивный диалог, а не постоянные упреки и оскорбления. — Проявляют ли в Тбилиси сегодня интерес к проведению встречи на высшем уровне? Насколько вероятно проведение такой встречи в ближайшем будущем? — Говорить о встрече лидеров наших стран пока преждевременно. Кроме того, заявления политических руководителей Грузии в наш адрес говорят о том, что у них сегодня несколько другие приоритеты. Для того чтобы провести российско-грузинскую встречу на высшем уровне, надо тщательно подготовить ее, создать соответствующую атмосферу. Мы готовы идти на такую встречу, но важно, чтобы это был не пустой звук, нам нужны конкретные результаты. Пока каких-то инициатив с грузинской стороны о проведении такой встречи не звучало. Будем и дальше работать в утвердившемся формате с тем, чтобы подготовить предпосылки для повышения уровня наших встреч. — Если позволите, несколько вопросов по Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщил о возможной подготовке Украиной очередной провокации в Керченском проливе. Следят ли в Москве за этой ситуацией? — Действительно, судя по некоторым заявлениям [президента Украины Петра] Порошенко, мы считаем возможными попытки Украины осуществить новый прорыв в Керченском проливе, на этот раз с иностранными представителями на борту. Это, безусловно, провокационные затеи. — Ранее в Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявили о готовности включить в список наблюдателей на президентские выборы на Украине представителей России. Предоставит ли Москва организации свои кандидатуры? — Такой список с нашей стороны БДИПЧ уже предоставлен. Поэтому будем рассчитывать на то, что эта международная структура обеспечит безопасное участие наших наблюдателей в процессе работы на украинских выборах. Слово за ними. — Получается, Россия планирует направить своих наблюдателей, несмотря на то что Петр Порошенко подписал закон о запрете россиянам входить в наблюдательную миссию ОБСЕ на предстоящих выборах?

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